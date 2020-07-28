AA

İstanbul başta olmak üzere büyük ölçüde Marmara Bölgesi'nin karpuz ihtiyacını karşılayan Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 800-1000 mevsimlik işçi geçimini bu işten sağlıyor.

Sakarya Vadisi'nde bilinçli tarım uygulamalarıyla kaliteli ürün elde eden üreticilerin tarlalarına gelen alıcılar, pazarlık yaparak satın aldıkları karpuzları İstanbul başta olmak üzere civar il ve ilçelere götürüyor. Bu dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen mevsimlik işçiler, yaklaşık 3 ay tarlalarda çalışarak evlerine ekmek götürüyor.

Hitap ettiği bölge itibarıyla "Marmara'nın karpuzcusu" olarak nitelendirilen ilçe, diğer meyve ve sebzelerin üretimiyle de her mevsim ekonomiye katma değer sağlıyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine, ilçede ürün yelpazesinin çok geniş olduğunu söyledi.

İlçede en önemli ürün olan karpuzun bölgede 2003 yılından itibaren yoğun olarak yetiştirildiğini belirten Ünver, "Meyve ve sebze çeşitlerimiz bol. Karpuz hasadımız başladı. Tüccarlarımız haziran ayında gelip arazileri gezer, üreticilerle anlaşırlar. Sabaha karşı işçileri tarlaya getirir, hasadını yaparlar." dedi.

Ünver, Osmaneli'nin hasat döneminde binlerce kişiye ekmek kapısı olduğunu anlattı.

Hasatla ilgili bilgi veren Ünver, şöyle devam etti:

"Karpuz sezonunda günlük 800-1000 kişi gelir. 3 ay boyunca günlük 200-250 araç sarılır. Her arabaya 4-6 kişi görevlendirilir, aşağı yukarı her gün 1000 kişi yükleme yapar, malı sarar. Sadece karpuzda bu olur. Sebze ve meyve olarak 12 ayın ortalaması 1600-2000 kişi gelir."

Ünver, ilçenin tarımda çok iyi istihdam sağladığını sözlerine ekledi.

Mevsimlik işçiler ve tüccarlar hasattan memnun

Şanlıurfalı Mehmet Kara, nişanlı olduğunu dile getirerek, "Biraz para kazanmaya ihtiyacım vardı. Bir haftadır buradayım. 1,5 ay kalacağım." diye konuştu.

Evli ve bir çocuk babası Ethem Yıldırım da Şanlıurfa'dan geldiğini belirtti.

Sabah erken saatlerde tarlada çalışmaya başladıklarını bildiren Yıldırım, "Şu anda çok memnunuz. Ailemi çok özlüyorum." ifadelerini kullandı.

Adana'dan ürün almak için gelen tüccar Murat Budak ise şunları kaydetti:

"Çiftçi arkadaşlarımızla irtibat halindeyiz, pazarlığımızı yapıp geliyoruz. Her gün mal yüklüyoruz. İsteğe göre günde 20 kamyona kadar yükleyebiliyoruz. Ekip olarak yapılan bir iş. Kolay değil, emek ister. Bu sene karpuz fiyatlarından çok memnunuz."

Tüccar Cevdet Görecek de İstanbul'da yaşadığını, 16 yıldır Medetli köyünden karpuz aldığını ve 17 işçi çalıştırdığını aktardı.

Osmaneli karpuzunun tadının çok iyi olduğunu vurgulayan Görecek, "Biz çok memnunuz, maşallah güzel satılıyor." değerlendirmesinde bulundu.