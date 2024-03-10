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        Haberler Magazin Osman Wöber’in eski eşi Müge Wöber ve nişanlısı Binnaz Ekren mahkemelik oldu - Magazin haberleri

        Osman Wöber’in eski eşi ve nişanlısı mahkemelik oldu

        25 Haziran 2022'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Kurtlar Vadisi oyuncusu Osman Wöber'in 24 Temmuz 2008'de boşadığı eski eşi Müge Wöber ile nişanlısı Binnaz Ekren mahkemelik oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 15:33 Güncelleme: 10.03.2024 - 15:33
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        Oyuncu Binnaz Ekren, 'Kurtlar Vadisi'ndeki 'Tuncay Kantarcı' rolüyle tanınan oyuncu Osman Wöber’in eski eşi spiker Müge Wöber'in sosyal medya üzerinden kendisine hakarette bulunduğunu iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Osman Wöber
        Osman Wöber

        Binnaz Ekren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        İstanbul 6. Sulh Hukuk Hakimliği kararını içerir.

        Müstakbel eşim Osman Wöber'in vefatının ardından 24 Temmuz 2008'de boşandığı eski eşi Müge Wöber tarafından akla hayale sığmaz bir takıntı ile bana ve çevreme uygulanan psikolojik şiddet, taciz ve ısrarlı takiple tüm çevrem muhatap olmak zorunda kalmıştır. 16 yıl evvel boşanmasına rağmen boşanma şartı olarak soyadını kullanma hakkını talep ettiği için "eşi" sıfatını kullanarak konuk olduğum programlar özellikle şöhret sahibi olan dostlar akrabalar aranarak benim hakkımda akla hayale gelmeyecek dünyadaki ayak izlerimle bir an bağdaşmayacak sağlıklı bir zihnin uyduramayacağı şeyler uydurulmuş 'Kurtlar Vadisi' fanı ve hatta mezar tahripçisi olarak haber yaptırılmaya giden çirkin rezilliklerle muhatap olmak zorunda bırakılmışımdır. Bu hadsiz ve akılla bağdaşmayacak iddiaların asılsız olduğunu gösteren İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı bu postun 3. sayfasında yer almaktadır. Yine durumu eksiği var fazlası yok, açıklaması bakımından gazete haberleri de bu posta ilave edilmiştir.

        Binnaz Ekren
        Binnaz Ekren
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        #Osman Wöber
        #Binnaz Ekren
        #Müge Wöber

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