Osman Özköylü: Süper Lig'e çıkmak güzel

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Süper Lig'e yükselen Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Bodrumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sezon başından beri Süper Lig'e çıkma anını hayal ettiklerini söyleyen Osman Özköylü, "Çok büyük bir mutluluk. Bir sene önce 2. Lig'deydik, orada şampiyon olup bu lige gelip, hiç beklemeden Süper Lig'e çıkmak kolay değil. Ama biz gerçekten sezon başından itibaren bugünleri hayal ederek, bugünleri düşünerek bu sezonu yaşadık. Çok başarılı bir sezon geçirdik. Direkt çıkabilirdik ama kısmet bugüneymiş. Gerçekten çok mutluyum, bütün oyuncularımı kutluyorum.'' dedi.

Osman Özköylü iyi oynayamamalarına rağmen kazanmalarının güzel olduğunu belirterek, ''Bugün iyi oynamadık. Bugün sahadaki Pendikspor, bizim Pendikspor değil. Oyuncuların üzerindeki gerginlik, stres bizi ve oyunumuzu bizi inanılmaz bozdu. O yüzden her şeye rağmen kazanmak güzel, Süper Lig'e çıkmak güzel. İnşallah Süper Lig'de kendini sürekli hale getirecek bir Pendikspor olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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