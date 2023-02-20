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Osman Kıvrak'tan ABD'de depremzedeler yararına konser

Amerikan Üniversitesi öğretim görevlisi olan Türk viyola sanatçısı Dr. Osman Kıvrak, Washington Türk Amerikan Derneği’nin depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına destek verdi ve ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Christ Kilisesi’nde konser düzenledi

Giriş: 20.02.2023 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
Osman Kıvrak'tan ABD'de depremzedeler yararına konser - Deprem haberleri
ABD'de yaşayan Türk viyola sanatçısından depremzedeler yararına konser
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AA

Yaşamını ABD'de sürdüren ve Amerikan Üniversitesi öğretim görevlisi olan Türk viyola sanatçısı Dr. Osman Kıvrak, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye için harekete geçti.

Osman Kıvrak, Washington Türk Amerikan Derneği’nin depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına destek amacıyla ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Christ Kilisesi’nde konser düzenledi. Konseri izleyenler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için çek ve nakdi yardımda bulundu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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