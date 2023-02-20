ABD'de yaşayan Türk viyola sanatçısından depremzedeler yararına konser

AA

Yaşamını ABD'de sürdüren ve Amerikan Üniversitesi öğretim görevlisi olan Türk viyola sanatçısı Dr. Osman Kıvrak, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye için harekete geçti.

Osman Kıvrak, Washington Türk Amerikan Derneği’nin depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına destek amacıyla ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Christ Kilisesi’nde konser düzenledi. Konseri izleyenler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için çek ve nakdi yardımda bulundu.

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