Osman Kavala davasının saati sosyal medyada gündem oldu. Osman Kavala davasının son duruşması 26 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş ve Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam etmesine karar verilmişti. Osman davalanın bir sonraki durulmasının 17 Ocak'ta yapılmasına karar verilşmişti anca bilindiği gibi Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre tutuklu bir sanığın dosyası ayda bir kez inceleniyor ve tutukluluk durumu yeniden değerlendiriliyor. Peki, Osman Kavala davası ne zaman, saat kaçta görülecek? İşte Osman Kava davası sonucu ile ilgili merak edilenler...