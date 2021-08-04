Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler 2020 Tokyo Olimpiyatları

Osman Göçen çeyrek finali geçemedi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde güreşte erkekler serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, çeyrek finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Artur Naifonov'a yenildi

04.08.2021 - 09:21 | Güncelleme: ABONE OL
Osman Göçen çeyrek finali geçemedi
AA

Makuhari Messe'deki erkekler serbest stil 86 kilo mücadelesinde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Artur Naifonov ile çeyrek finalde karşılaşan milli güreşçi, rakibi karşısında etkisiz bir oyun sergiledi.

İlk yarıyı 8-1 geride geçen milli güreşçi, ikinci yarıda da sayı vermekten kurtulamadı. Müsabakayı teknik üstünlükle kaybeden Osman Göçen, rakibinin finale çıkması durumunda repesaj maçına çıkacak.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Dikkat çeken görüntü... Çürüdü!
Dikkat çeken görüntü... Çürüdü!
Havuzdan bile bulaşıyor...
Havuzdan bile bulaşıyor...
Sosyal medyada olay oldu... Yakından takip ediyor
Sosyal medyada olay oldu... Yakından takip ediyor
Oğlunu paylaştı! Pozuyla dalga konusu oldu
Oğlunu paylaştı! Pozuyla dalga konusu oldu
Yüksek Askeri Şura bugün
Yüksek Askeri Şura bugün
Gabar Dağı'nda keşfedildi... 1700 yıllık!
Gabar Dağı'nda keşfedildi... 1700 yıllık!
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı
Kadınların kavgasında, ayırmak yerine yumrukladı
Kadınların kavgasında, ayırmak yerine yumrukladı