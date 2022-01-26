Ertuğrul Gazi'nin oğlu olarak 1258 yılında Söğüt'te dünyaya gelen Osman Bey'in eşleri ve çocukları özellikle ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kuruluş Osman dizisinin ardından merak konusu oldu. Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanacak Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in gerçek hayatı, tarihte kaç çocuğu olduğu araştırılıyor. Bilindiği gibi Osman Gazi, Osmanlı Beyliği'ni oğlu Orhan Gazi'ye bırakmıştır. İşte vefatının 1320 yılında olduğu düşünülen Osman Bey'in hayatı boyunca geçirdiği evlilikler ve çocukları