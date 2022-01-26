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Osman Bey'in eşleri ve çocukları kim? Tarihte Osman Gazi'nin (Osman Bey) eşleri kimler ve kaç tane çocuğu var?

Osman Bey'in eşleri ve çocukları kimler? Tarihte Osman Gazi'nin (Osman Bey) kaç eşi ve çocuğu var?

Son yıllarda televizyon ekranlarında sık sık rastlanılan tarih dizilerinin etkisiyle tarihte iz bırakmış kişiliklerin hayatlarına dair her şey merak ediliyor. Televizyon dizilerinin etkileriyle sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in hayatı ve ailesi merak ediliyor. Söğüt ve Domaniç'te 1299 yılında kurulan Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in eşleri ve çocukları araştırılıyor. Osman Bey'in eşleri ve çocukları kimler? Tarihte Osman Gazi'nin (Osman Bey) eşleri kimler ve kaç tane çocuğu var?

26.01.2022 - 17:14 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Ertuğrul Gazi'nin oğlu olarak 1258 yılında Söğüt'te dünyaya gelen Osman Bey'in eşleri ve çocukları özellikle ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kuruluş Osman dizisinin ardından merak konusu oldu. Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanacak Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in gerçek hayatı, tarihte kaç çocuğu olduğu araştırılıyor. Bilindiği gibi Osman Gazi, Osmanlı Beyliği'ni oğlu Orhan Gazi'ye bırakmıştır. İşte vefatının 1320 yılında olduğu düşünülen Osman Bey'in hayatı boyunca geçirdiği evlilikler ve çocukları 

  • OSMAN BEY'İN İLK EŞİ KİMDİR?

    Osman Bey, 1281 yılında 23 yaşındayken Ömer Abdulaziz Bey'in kızı Malhun Hatun ile evlendi. Bu evlilikten daha sonra Osmanlı Devleti'nin başına geçecek olan Orhan Gazi doğdu.

  • OSMAN GAZİ'NİN EŞLERİ VE ÇOCUKLARI

    Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıydı.

    Osman Gazi'nin ikinci eşi olan Râbi'a Bala Hâtûn ise, Osman Bey'in akıl hocası Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi.

  • Osman Bey'in Çoban Bey, Melik Bey, Orhan Gazi, Hamid Bey, Bazarlu Bey, Alâeddin Ali Bey, Fatma Melek Hatun olmak üzere 7 çocuğu vardır.

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