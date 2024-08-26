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        Haberler Spor Motor Sporları Osman Aşkın Bak'tan Bekir Yunus Uçar'a taziye mesajı - Motor Sporları Haberleri

        Osman Aşkın Bak'tan Bekir Yunus Uçar'a taziye mesajı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar (51) için taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 09:41 Güncelleme: 26.08.2024 - 09:41
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        Bakan Bak'tan Bekir Yunus Uçar'a taziye!
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        Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar dün geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Uçar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bakan Bak, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar’ın vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.

        Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar’ın vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Ülkemizde Motosiklet sporunun gelişimine önemli katkılarda bulunan Merhum Bekir Yunus Uçar’a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı diliyorum."

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