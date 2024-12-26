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        Haberler Spor Spor Osman Aşkın Bak, Rus mevkidaşı Degtyarevi'ni ağırladı - Spor Haberleri

        Osman Aşkın Bak, Rus mevkidaşı Degtyarevi'ni ağırladı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya Spor Bakanı Mihail Vladimiroviç Degtyarev ile İstanbul'da bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:57 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:57
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        Bakan Bak, Rus mevkidaşını İstanbul'da ağırladı
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Rusya Spor Bakanı Mihail Vladimiroviç Degtyarev, İstanbul'da buluştu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Bak, Rusya Spor Bakanı Degtyarev'e Basketbol Gelişim Merkezi'ni tanıttı.

        Rusya Spor Bakanı Degtyarev, tesisi çok beğendiğini belirterek, Bakan Bak'a tebriklerini iletti.

        Gezi sırasında Bakan Bak, Rus mevkidaşı ile potaya atış yaptı.

        Görüşmede iki ülke arasında spor alanındaki iş birliği çalışmaları değerlendirildi.

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