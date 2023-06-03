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Osman Aşkın Bak kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Osman Aşkın Bak'ın hayatı ve biyografisi gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'ni bitiren Bak, yüksek lisansını İngiltere'de doktorasını ise İstanbul Teknik Üniversitesinde gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret Odası'nda Meclis Üyesi olarak görev yapan Bak, 65. Hükûmette Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yaptı. İşte Osman Aşkın Bak'ın biyografisi, yaşı, kariyeri ve mesleği hakkında merak edilenler...

Giriş: 03.06.2023 - 23:23 | Güncelleme: ABONE OL
Osman Aşkın Bak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Osman Aşkın Bak hangi görevlerde bulundu?
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Osman Aşkın Bak'ın biyografisi, yaşı, kariyeri ve mesleği merak konusu oldu. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Osman Aşkın Bak 1966 yılında dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi mezunu olan Bak, yüksek lisansını İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yaptı. stanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını tamamlayan Bak; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 65. Hükûmette Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev alan Osman Aşkın Bak, evli ve 4 çocuk babasıdır. İşte Osman Aşkın Bak'ın hayatı ve biyografisi...

OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

11 Ekim 1966 doğan Osman Aşkın Bak, Türk makine mühendisi ve siyasetçidir.

Aslen Rize'nin Pazar ilçesinin Derinsu köyünden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Lise öğrenimini Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'ni bitirdi. İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını yaptı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. İstanbul Ticaret Odası'nda Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli spor kulüplerinde Genel Sekreterlik ve Başkanlık görevleri ile federasyonlarda Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurul Üyeliği, Genel Kurul Delegeliği ve Başkanlık görevlerinde bulundu. 24. Dönemde İstanbul, 25, 26 ve 27. Dönemde Rize Milletvekili seçildi. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü oldu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komite Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı. 65. Hükûmette Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci

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