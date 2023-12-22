Osman Aşkın Bak: Kapsamlı bir toplantı oldu

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TFF'nin Riva'daki tesislerinde düzenlenen toplantının ardından Bakan Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güzel ve verimli bir toplantı yaptıklarını belirten Osman Aşkın Bak, "Türk futbolunun sorunlarıyla ilgili geniş ve kapsamlı bir toplantı oldu. Kulüpler Birliği Vakfını geçen hafta ziyaret etmiştik ve verimli bir toplantı yapmıştık. Görüşler ortaya kondu. Tüm katkı veren kulüp başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu süreci omuz omuza götüreceğimize eminiz. Bu sorunları konuşarak ve değerlendirerek çözeceğimize inanıyoruz. Sık sık toplantılar yapılması önerildi, biz de buna katılıyoruz. Bazı yasal talepler var. Onları da değerlendireceğiz. Biz hep bir aradayız. Türk futbolunu daha iyi noktaya taşıyacağımızı ifade ettik. Katkı verenlere teşekkür ediyorum. Bir aradayız ve bu süreci güçlü bir şekilde atlatacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

BÜYÜKEKŞİ: ÇOK GÜZEL VE VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU

Toplantıda Türk futbolunun önemli konularını masaya yatırdıklarını aktaran Başkan Büyükekşi, "Hep birlikte konuları istişare ettik. Çok güzel ve verimli bir toplantı oldu. Biz büyük bir aileyiz. Kulüpler Birliği Vakfına ve başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm paydaşların diyalog içerisinde olması çok önemli. Bu mekanizmanın düzgün bir şekilde işlemesi önceliğimiz. Bir sorun varsa hep birlikte çözeceğiz. Bir başarı ve başarısızlık varsa hep birlikte üstleneceğiz. A Milli Takımı'mızın başarılı olması için hep birlikte hazırlanmamız gerekiyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefleyen bir milli takım oluşturmak için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Ülke puanı çok önemli ve daha üst sıraları hedeflememiz gerekiyor. Uygun ve pozitif futbol iklimine birlikte ulaşmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.

ALİ KOÇ: YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Türk futbolunun sorunlarını omuz omuza vererek çözebileceklerine vurgu yapan Ali Koç ise, "Son haftalarda yaşananları, futbolun temel problemlerini, hakemlik camiasını ve ekonomiyi etraflıca değerlendirdik. Yapacak çok işimiz var. Arzu ve irade varsa el ele sorunları çözebileceğimize dair sonucu aldık dersek abartmış olmayız. Bu toplantılar devam edecek. İnşallah, tez zamanda Türk futbolunu bir daha bu sorunların konuşulmayacağı bir noktaya getirebiliriz." diye konuştu.