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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Oslo-İstanbul seferleri başlıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Oslo-İstanbul seferleri başlıyor

        İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Norveç Hava Yolları'nın 14 Nisan'dan itibaren Oslo-İstanbul seferlerine başlayacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 18:44 Güncelleme: 22.02.2024 - 18:44
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        İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Norveç Hava Yolları, 14 Nisan 2024 itibarıyla çarşamba ve cuma günleri Oslo'dan İGA İstanbul Havalimanı'na uçuşlara başlayacak. Nice emniyetli uçuşlar dileriz." ifadesine yer verildi.

        Böylece İstanbul Havalimanı'na uçuş yapan hava yolu şirketi sayısı 101'e ulaşmış olacak.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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