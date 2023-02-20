Osimhen ve Kvaratskhelia Napoli’yi sırtlıyor

Napoli’nin son olarak Sassuolo’yu 2-0 yendiği karşılaşmada galibiyeti getiren golleri atan Kvaratskhelia ve Osimhen, mavi-beyazlıların bu sezon ligde kaydettiği 56 golün 40’ına direkt katkı sağladı.

Napoli’nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen bulduğu 18 golle Serie A’nın gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor. 23 yaşındaki futbolcunun ligde 3 de asisti bulunuyor. Gürcü genç yıldız Khvicha Kvaratskhelia ise bu sezon ligde 10 gol, 9 asistlik performans sergiledi. 21 yaşındaki futbolcu, verdiği 9 gol pasıyla da asist krallığının en üstünde bulunuyor.