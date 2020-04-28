Osimhen, İngiliz takımlarını peşine taktı

Avrupa'da futbola verilen arada transfer dedikoduları ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Lille´nin Nijeryalı forveti Osimhen'in ismi İngiliz kulüpleriyle anıldı. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden TheSun'da yer alan habere göre Chelsea ve Manchester United, 22 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Ayrıca Liverpool da oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı.

PİYASA DEĞERİNİ 2'YE KATLADI

Giroud ile sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren, Abraham´dan ise istediği verimi alamayan Chelsea´de teknik direktör Frank Lampard, Osimhen´in transfer edilmesini istedi. Lille formasıyla gösterdiği performansla dikkatli üzerinde toplayan Osimhen, piyasa değerini de kısa bir sürede 2 katına çıkarmış durumda. 12 milyon Euro karşılığında Fransız ekibinin kadrosuna dahil edilen Nijeryalı golcünün güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro. Ayrıca, Chelsea´nin aynı takımda görev yapan Brezilyalı savunmacı Gabriel için de bir teklif göstermesi bekleniyor.

SOLSKJAER'İN DE LİSTESİNDE



Genç golcü ManU Menajeri Ole Gunner Solskjaer´in de listesinde. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Manchester ekibinde, öncelik Osimhen'e verilmiş durumda. Sezonun geri kalanının tamamlanmasının ardından Manchester United´in de Nijeryalı golcü için Lille'ye teklif götürmesi bekleniyor.

Öte yandan haberde Chelsea ve ManU dışında lider Liverpool´un da genç golcü için bilgi aldığı ifadeleri yer aldı.