Osimhen'den Muslera'ya büyük övgü!

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta kapanış maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen, galibiyetin ardından konuştu.

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"KAPTANDAN ÖTE, ÇOK BÜYÜK BİR İNSAN"

Çok önemli ve zor maçtı. Takımı tebrik ederim, taraftarlara teşekkürler. Galibiyet serimize devam ediyoruz. Fernando Muslera, kaptandan öte çok büyük bir insan. Galibiyette büyük bir payı vardı. Sesim kısıldı, biraz dinlendikten sonra kendine gelecektir.