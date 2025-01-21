Osimhen: Daha fazlasını hak etmiştik!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Victor Osimhen, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1

İşte Nijeryalı yıldızın o sözleri:

Hayal kırıklığı... Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorduk. Takım olarak sorumluluk almalıyız. Onlar da iyi mücadele ettiler. İki maç üst üste beraberlik oldu. Hatalarımızdan ders alıp önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız. Bence bazı anlarda birbirimizi daha iyi anlamalıyız. Pası kime verebilirim diye bakıyorum. Attığımız 3 golden daha fazlasını atabilirdik.