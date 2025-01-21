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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen: Daha fazlasını hak etmiştik! - Futbol Haberleri

        Osimhen: Daha fazlasını hak etmiştik!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 20:58 Güncelleme: 21.01.2025 - 20:58
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        "Daha fazlasını hak etmiştik!"
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Victor Osimhen, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        İşte Nijeryalı yıldızın o sözleri:

        Hayal kırıklığı... Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorduk. Takım olarak sorumluluk almalıyız. Onlar da iyi mücadele ettiler. İki maç üst üste beraberlik oldu. Hatalarımızdan ders alıp önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız. Bence bazı anlarda birbirimizi daha iyi anlamalıyız. Pası kime verebilirim diye bakıyorum. Attığımız 3 golden daha fazlasını atabilirdik.

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