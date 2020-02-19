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Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği’nde (OSD) genel sekreterlik görevini üstlenecek yeni isim belirlendi.

Buna göre, OSD’nin yeni genel sekreteri Özlem Güçlüer oldu. Otomotiv sektöründe 25 yıllık tecrübesi bulunan Özlem Güçlüer, 2015 yılından bu yana OSD’nin İletişim ve Ekonomik İlişkiler Koordinatörlüğü görevini yürütüyordu.

Aynı zamanda OSD’nin ilk kadın genel sekreteri de olan Özlem Güçlüer, Şubat ayı itibarıyla yeni görevine başladı.

İŞ HAYATINA OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BAŞLADI

Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olan Özlem Güçlüer, iş hayatına 1995 yılında otomotiv sektöründe başladı. 2001 yılında MBA Derecesi (Master of Business Administration) alan Güçlüer, Ford Otosan ve Kıraça Holding’de uzman, Karsan Otomotiv’de Pazarlama Hizmetleri ve İletişim Müdürü ve Başak Traktör’de Stratejik Planlama Müdürü olarak görev aldı.