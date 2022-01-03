Otomotiv sektörü açısından geride bırakılan 2021 yılını değerlendiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, yıla damgasını vuran çip krizinin 2022'de devam edeceğini söyledi.

Yenigün, otomotiv kuruluşlarının 2021 yılında pandemi kaynaklı küresel tedarik zinciri sorunlarının etkisiyle belirsiz bir ortamda faaliyetlerine devam etmek zorunda kaldıklarının altını çizerek, "Bizler açısından oldukça zor bir yıldı" dedi.

Çip krizinin yarattığı kayıplara da değinen Yenigün, "Otomotiv fabrikalarının mikroçip tedariği kaynaklı duruşları nedeniyle şu ana kadar üretilemeyen araç sayısı 10.3 milyon adet olarak hesaplanırken, yıl toplamında küresel araç üretim kaybının 11.3 milyon adet seviyesine ulaşması tahmin ediliyor. Yılın 3'üncü ve 4'üncü çeyreğinde mikroçip tedariğinde rahatlama bekliyorduk, ancak darboğaz etkisi ile daha da kuvvetlendi. 2022'nin de benzer şekilde geçeceğini söylemek mümkün, yeni yatırım ve tesislerin açılması ile 2023 yılında tedarikte rahatlama olacağı öngörülmekte" diye konuştu.

'HAMMADDE FİYATLARI MALLİYETLERE DİREKT ETKİ EDİYOR'

Artan hammadde fiyatlarına da değinen OSD Başkanı, "2020 yılının başından beri ana metallerde yüzde 140’ın üzerinde bir artış söz konusu. İlk dokuz ayda yerli sac fiyatlarında dolar bazında yüzde 29, ithal sac fiyatlarında yüzde 117, kauçukta yüzde 38, plastikte ise yüzde 83 oranlarında artışlar var. Tüm bunlara ilave olarak alüminyum ve çelik üretiminin önemli bir alaşım maddesi olan magnezyumda da bir tedarik sıkıntısı ortaya çıktı. Global üretiminin yüzde 87'sini sağlayan Çin’in yerel elektrik tüketimini azaltma çabası nedeniyle yılın üçüncü çeyreği itibariyle magnezyum üretimi büyük ölçüde azaldı. Bu yılın başlarında yaklaşık 2 bin dolar/mton olan magnezyum ithalat bedeli, yılın son çeyreğinde 10 bin dolar-14 bin dolar/mton mertebesine yükseldi" bilgilerini verdi.

Maliyet artışlarının fiyatlara yansımasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan OSD Başkanı Haydar Yenigün, "Hammadde fiyatlarındaki artışlar ve makroekonomik verilerdeki hareketlilik, haliyle maliyetlerimize direkt etki ediyor. Ticaretin olağan bir sonucu olarak da bu maliyet artışlarının zaman içinde kademeli olarak fiyatlara yansıması kaçınılmaz" dedi.

Yenigün, lojistikte de yaşanan sorunları anlatarak, tedarik zinciri yönetiminde hem operasyonel hem de maliyet açısından olağanüstü süreçlerden geçtiklerini belirtti.

'UZUN SOLUKLU POLİTİKALAR İLE YATIRIM ÇEKİCİLİĞİ ARTAR'

Avrupa’da beklenen toparlanma sürecinin 2022 yılı ile başlayacağını kaydeden OSD Başkanı Haydar Yenigün, önümüzdeki dönemde verilecek destekler ile otomotiv sanayisinin hızla büyüyebileceğine işaret etti.

Yenigün, "Bugün geldiğimiz noktada 2021 yılını ihracat ve üretim açısından geçen yılın paralelinde kapatacağımızı öngörüyoruz. Sanayimizi, geçtiği bu olağanüstü süreçte korumaya ve desteklemeye yönelik uzun vadeli politikalar geliştirilmesi her zamandan daha da önemli bir hale geldi. Küresel toparlanma öngörüleri 2023’ü işaret ederken sanayimizi destekleyici politikalar ile daha hızlı büyüme amacındayız" dedi.

Hem ihracatta hem de iç pazarda öngörülebilir bir ticaret ortamı görmek istediklerini vurgulayan Yenigün, "İç pazarın sürdürülebilir büyümesi ve öngörülebilirliği için dönemsel tedbirlerden ziyade stratejik bakış açısı ile uzun soluklu politikalar geliştirilmesi önem taşıyor. Uzun soluklu politikalar geliştirilmesi ile birlikte öngörülebilirliğin artmasını ve iç pazarın sürdürülebilir büyüyen bir yapıya kavuşmasını, ülkemizin yatırım çekiciliğini olumlu etkileyecek en kritik unsurlar olarak görüyoruz" diye konuştu.