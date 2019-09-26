Kamu bankalarının otomotiv sektöründe yerli üretime özel kredi faiz oranları sağlamasıyla ilgili görüşlerini bildiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Kredi faizlerinin düşmesi otomotiv pazarında ciddi bir hareketlilik sağlayacak" dedi.

Bunun aslında biraz geç kalınmış bir destek ama önemli de bir adım olduğunu belirten Yenigün "Tabii bu uygulamada maliyetin bir kısmını bankalar bir kısmını da şirketler karşılayacak. Bu durum, 2018 Ağustos’undan bu yana yükselen döviz, enflasyon ve dolayısıyla kredi faizleri nedeniyle 2017 yılına göre yüzde 60 oranında küçülen iç pazarda, düşük faizli kredi beklentisi nedeniyle bir hareketlilik sağlayacaktır. Ancak beraberinde, zaten kârsız satış yapan firmalara ilave malî yük de getirecektir. Günün sonunda ise satışların canlanması ve satışlarda artış beklentisi, özellikle servis girişlerinde sektöre çok ciddi bir fayda sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.