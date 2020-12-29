İngiltere ile Avrupa Birliği’nin (AB) mutabakatının ardından Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) otomotiv sanayiine yüzleri güldürdü.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Brexit, otomotiv sanayisi açısından yıkıcı etkiler doğurabilecek bir süreçti. Tek başına otomotiv ticareti Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacminin yüzde 16’sını oluşturuyor. Birleşik Krallık ile AB arasında Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasının ardından Türkiye ve Birleşik Krallık arasında STA’nın imzalanması bizleri çok memnun etti, sanayiimiz için adeta bir yeni yıl hediyesi oldu. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere, bu süreçte emeği geçen hem ülkemizdeki hem Birleşik Krallık’taki tüm yetkililere ve sektör temsilcilerine teşekkür ederiz” değerlendirmesinde bulundu.
'4 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM KAYBINA YOL AÇABİLİR'
Brexit sürecinin anlaşmasız ayrılık ile sonuçlanması durumunda yerli otomotiv sanayisinin ağır bir süreçten geçeceği ihtimalini hatırlatan Haydar Yenigün, "Anlaşmasız ayrılık durumu, otomotiv ihracatımızda yıllık yaklaşık 50 bin adetlik azalma ve tedarik sanayi ihracatımızda 150 milyon dolar kayıp yaratabilirdi. Bunun sonucunda da yaklaşık 4 bin kişilik istihdam kaybına neden olacak kadar yıkıcı etkiler doğurabilirdi. Öte yandan bu süreçte Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin de ekonomimiz için ne kadar kritik olduğunu da bir kez daha gördük. AB ile aramızda Gümrük Birliği olmasına rağmen, AB’nin Birleşik Krallık ile yaptığı müzakerelerin dışında kalmış olmamız, yapılan anlaşmanın menşe hükümlerinden yararlanamayacak olmamız gibi hususları ortaya çıkardı ki, artık 25 yılını dolduran Gümrük Birliği kurallarının günümüzün ekonomik dünyası için yeterli olmadığını gösterdi" dedi.
2019'DA 1.8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPILMIŞTI
Birleşik Krallık, Türk otomotiv sektörünün 2019 yılı ihracatında 4’üncü sırada yer aldı. 2019 yılı verilerine göre, otomotiv ana sanayinin Birleşik Krallık’a yapılan ihracatı adet bazında 122 bin 560, değer bazında ise 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Diğer ülkeler üzerinden yapılan ihracat da dikkate alındığında Birleşik Krallık pazarı için yapılan üretimin ihracat değeri 3 milyar dolar seviyelerine yaklaştı.
OSD'den yapılan açıklamada, Birleşik Krallık’ın motor ihraç ettiği ülke sıralamasında Türkiye'nin ikinci sırada yer aldığı, Birleşik Krallık’ın beşinci büyük otomotiv ihraç pazarının da Türkiye olduğu kaydedildi.
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