Oscar’lı oyuncu Mark Rylance doğum gününde eşini kaybetti

'Casuslar Köprüsü' filmindeki performansıyla Oscar kazanan ünlü oyuncu Mark Rylance, 65'inci yaş gününde eşi Claire van Kampen'i kaybetti.

'Sir' ünvanlı İngiliz oyuncu Mark Rylance ve üvey kızı Juliet adına yapılan açıklamayla ölüm haberi duyuruldu.

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Açıklamada "Tanıdığımız en komik ve en ilham verici kadınlardan biri" olarak tanımlanan Kampen için, "Hayatlarımıza sihrini, müziğini, kahkahasını ve sevgisini kattığı için ona teşekkür ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Ünlü bir tiyatro yazarı ve yönetmeni olan Claire Van Kampen, kanserle mücadele ediyordu. 71 yaşında hayata veda eden Van Kampen, Globe Tiyatrosu’nda 20 yıl boyunca çalıştı.

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Van Kampen, 1986'da Royal Shakespeare Company ve Royal National Theatre'da çalışan ilk kadın müzikal yönetmeniydi.

Claire Van Kampen ile Mark Rylance, tiyatro sahnesinde tanışmıştı.

Van Kampen daha önce mimar Christopher van Kampen ile evliydi. Bu evlilikten Juliet ve Nataasha adında iki kızı oldu.

Film yapımcısı olan küçük kızı Nataasha, 2012'de beyin kanaması geçirdikten sonra 28 yaşında hayatını kaybetti.