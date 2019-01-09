09 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ASLA GÖZLERİNİ AYIRMA, 2018
Almanya’nın bu yılki Oscar adayı, adından sıklıkla yaşayan en büyük ressamlardan biri olarak söz ettiren Gerhard Richter’in hayatından esinleniyor. Film çalkantılı geçen 20. yüzyıl Almanya tarihinden de birçok iz taşıyor. Hikâyede Kurt Barner ismiyle gördüğümüz genç sanatçı, Batı Almanya’ya göçmesine rağmen çocukluğundan getirdiği Nazi Almanyası travmalarını üzerinden atamamıştır. Sanatla olan bağları önce Nazilerin modernizme karşı çıkmaları, sonra komünistlerin yalnızca sosyal realizmi kabul etmeleri yüzünden sekteye uğrayan Kurt, okulda tanıştığı hayatının aşkı Ellie sayesinde yalnızca kendi kaderinin değil, tüm bir kuşağın travmaları üzerine yapıtlar üretmeye başlayacaktır.
AYKA, 2018
Bir önceki filmi Tulpan’la Cannes’da Belirli Bir Bakış ödülüne layık görülen Sergei Dvortsevoy, on yıllık bir aradan sonra 25 yaşındaki Ayka’nın hayata tutunma hikâyesini anlatıyor. Ayka, Moskova’da doğum yaptıktan hemen sonra hastaneden kaçar. Bir hafta boyunca bedenindeki tüm doğum sonrası etkileri görmezden gelerek ve yeni doğum yaptığını herkesten gizlemeye çalışarak iş aramaya başlar. Ancak çalışma izni olmayan bu kadına kimse iş vermek istemeyecektir. Ayka ilk sahneden itibaren izleyiciye kendi önyargılarını sorgulatan, hayata tutunma adına bireyin insanlığından nasıl ödün verebileceğini gözler önüne süren bir dram.
GÖÇ MEVSİMİ, 2018
Kolombiya’nın bu yılki Oscar adayı Göç Mevsimi, uyuşturucu kaçakçılığının tarihine dair gerçek bir hikâye sunuyor. Wayuu kabilesine mensup bir ailenin kızı Zaida’yla evlenmek ve toplumdaki yerini kanıtlamak isteyen Raphayet, Zaida için istenen başlık parasını denkleştirmek için yasadışı yollara başvurur. İlk olarak Amerikalı birkaç hippiye sattığı uyuşturucunun ne kadar kârlı olduğunu anlayınca boyundan büyük işlere kalkışacaktır. Son zamanlarda izlemeye alışkın olduğumuz Güney Amerika’daki uyuşturucu kaçakçılığı konusuna taze ve etkileyici bir bakış sunan Göç Mevsimi, görsel olarak da çok etkileyici.
ŞÜPHE, 2018
Güney Koreli usta yönetmen Chang-don Lee imzalı Şüphe, Haruki Murakami’nin bir kısa hikâyesinden sinemaya uyarlanmış. Yazar olmak isteyen, kurye olarak çalışan Jongsu çocukluk arkadaşı Haemi’yle karşılaşınca önce onu tanıyamaz. Sonradan estetik yaptırdığını öğrendiğimiz bu çekici ve enerjik genç kadın Jongsu’yla birlikte olduktan sonra bir Afrika seyahatine çıkar. Genç adamın aklından çıkmayan Haemi, Afrika’dan döndüğünde yakışıklı ve zengin yeni sevgilisi Ben de yanındadır. Ancak Ben’de şüphe uyandıran, Jongsu’nun tam adını koyamadığı bir şeyler vardır. Cannes’da dünya prömiyerini yapan Şüphe, basit bir aşk üçgenini anlatıyor gibi görünse de, birçok alt metni bünyesinde barındıran sürükleyici bir yapım.
KEFERNAHUM, 2018
Filmlerinde çok farklı konular üzerinden de olsa, Lübnan’daki hayatın çeşitli yönlerine, hayatın adaletsizliği ve ekonomik eşitsizlik gibi temaları odağına alan Nadine Labaki bu kez de 12 yaşlarındaki Zain’in hikâyesi üzerinden anlattığı, dokunaklı bir filmle karşımızda. Kendisini dünyaya getirdikleri için ailesini dava eden, doğum belgesi bile çıkartamadıkları için yaşını kimsenin tam olarak bilmediği, kimliği olamayan ve bu yüzden ne okula gidebilen ne de hastaneye kabul edilen Zain,Lübnan’ın yoksul mahallelerinde çalışarak hayata tutunmaya çalışıyor. 11 yaşındaki kız kardeşi yanında çalıştığı adama satılınca sabrını kaybediyor. Kadrosu neredeyse tamamen amatör oyunculardan oluşan film, izleyenlere verdiği gerçeklik duygusunun yanında masalsı bir atmosfer de sunuyor.
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