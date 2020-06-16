Oscar'a da darbe

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin verildiği Oscar gecesini organize eden Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden yapılan açıklamada, 28 Şubat 2021'de düzenlenmesi planlanan 93'üncü Oscar ödülleri gecesinin Kovid-19 sebebiyle 25 Nisan 2021'e ertelendiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Ödül tarihini uzatmakla, film yapımcılarına, filmlerini bitirip gösterime sokmaları için gerekli esnekliği sağladığımızı ümit ediyoruz" denildi.

Oscar ödülleri gecesi en son 1981'de, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'a yönelik suikast girişimi nedeniyle 24 saat ertelenmişti.