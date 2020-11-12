7. Koğuştaki Mucize filmi Türkiye'de 2019 yılında en çok izlenen film olmuştu. Ayrıca Türkiye'nin en çok hasılat yapan filmi ünvanına da sahiptir. İzleyenlerden tam puan alan ve döneminin en çok konuşulan filmlerinden 7. Koğuştaki Mucize filminin Oscar aday adayı olduğu açıklandı. Bu açıklama tartışmalara yol açtı. Peki 7. Koğuştaki Mucize uyarlama mı? İşte 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ve oyuncuları...

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE UYARLAMA MI?

7. Koğuştaki Mucize filmi komedi-dram türü 2013 yılı Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7'den uyarlanmıştır.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU

Mehmet koyuncu, kısaca Memo, zihinsel engelli biridir ve 7 yaşındaki kızıyla eş değer bir zekası vardır. Kızı Ova ve Babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasaba da yaşar. Memo çobanlık yaparak ailesini geçindirmektedir. 23 Nisan 1933 günü, bölgenin sıkı yönetim komutanı ailesi ile birlikte ormanda piknik yapmaktadır. Memo orada koyunları otlatırken çocuklar onu görür ve onunla oynamaya başlar. Sonra hepsi yemeğe döner.

Komutanın küçük kızı Memo ile yakalamaca oynarken çıktığı kayalıklardan düşer ve kafası kayaya çarptıktan sonra denize düşer. Memo peşinden denize atlayarak onu çıkarır ama kız ölmüştür. Kızını Memo'nun kollarında ölü gören komutan Memo'nun kızını öldürdüğünü düşünür ve onun idam edilmesini ister. İşkence ve kötü muamele gören Memo mahkemeye çıkarılır ve idam cezasına çarptırılır. Arkadaşları ve ailesi Memo'nun suçsuz olduğunu bilir ve onu kurtarmanın yollarını ararlar.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli: Memo

Nisa Sofiya Aksongur: Ova

Celile Toyon: Fatma Nene

İlker Aksum: Askorozlu

Mesut Akusta: Yusuf

Deniz Baysal: Öğretmen Mine

Yurdaer Okur: Yarbay Aydın

Sarp Akkaya: Müdür Nail

Yıldıray Şahinler: Hafız

Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk

Ferit Kaya: Ali



Serhan Onat: Meydancı Selim

Emre Yetim: Ayna

Gülçin Kültür Şahin: Hatice

Cankat Aydos: Kaçak Asker

Doğukan Polat: Tevfik

Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği

Serhat Üstündağ

Nadi Güler

Özgür Dereli

Basri Albayrak

Özgür Avşar

Mert Zaim

Serdar Akülker