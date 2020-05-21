Oscar'a salgın darbesi

Adana Altın Koza Film Festivali ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ertelenmesi öngörülmüyor. Oscar töreninin ertelenmesi ise Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ciddi olarak düşünülüyor

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sinema adına birçok etkinlik ve festival ertelendi.

Türkiye'nin 2 büyük festivali olan Adana Altın Koza Film Festivali ile Antalya Altın Portakal Film Festivali, pandemi öncesinde belirlenen tarihlerde düzenlenecek mi?

Adana Altın Koza Film Festivali'nin 21 Eylül - 27 Eylül, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ise 3 Ekim -10 Ekim arasında düzenleneceği açıklanmıştı.

Her iki festivalin belirlenen tarihlerde düzenlenip düzenlenmeyeceğine dair henüz net bir karar verilmedi.

Festival komiteleri nihai kararlarını haziran sonunda verecek.

Kararın verilmesinde salgının bulaş ölçüsünün ne kadar olacağı ana rol oynayacak.

Festivallerin düzenleneceği tarihlerde salgının tamamen sona ereceği öngörüsü göz önünde bulunduruluyor.

O tarihlerde kısıtlamaların tamamen kaldırılacağı öngörüsü Adana Altın Koza Film Festivali ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin düzenlenebileceğini işaret ediyor.

Sonuç olarak görünen o ki 27'nci Adana Altın Koza Film Festivali ile 860 bin TL ödülün dağıtılacağı 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali için bir erteleme veya iptal kararının olması beklenmiyor.

Türkiye'de durum böyleyken dünyanın en ünlü sinema etkinliği için işler iç açıcı değil.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar törenini ertelemeyi düşünüyor.

ABD'de koronavirüs salgınının yüksek düzeyde olması ve ülkede bulaşın törenin düzenleneceği 28 Şubat 2021'e kadar tamamen sona ermeyeceği öngörüsü 93'üncü Oscar töreninin ertelenmesini gündeme getirdi.

Ertelemeyi ciddi olarak düşünen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, kesin kararını ABD'deki koronavirüs vakalarının sayısına göre verecek.