OSBÜK Başkanı Kütükcü'den OSB'lerdeki "SCADA" uygulamalarına ilişkin açıklama:

OSBÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, OSBÜK Ege Bölge Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Başkan Memiş Kütükcü, bölgedeki 54 OSB'nin başkanları ve bölge müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kütükcü, yaptığı konuşmada, TEİAŞ'ın anlık veri aktarımı yapacak SCADA bağlantısından dolayı organize sanayi bölgelerine tahakkuk ettirdiği cezalara değindi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde özel sektörün ve sanayi üretiminin zor bir sınav verdiğini dile getiren Kütükcü, şunları kaydetti:
"OSBÜK olarak, TEİAŞ'ın anlık veri aktarımı yapacak SCADA bağlantısından dolayı organize sanayi bölgelerimize tahakkuk ettirdiği cezaların iptal edilmesi ve süre uzatımı yapılması konusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle bir süredir çalışıyorduk. Geldiğimiz noktada yazılan cezaların iptal edilmesi, OSB'lerimize bünyelerindeki enerji üretim tesislerinin üretim verilerini anlık olarak TEİAŞ'a aktaracak SCADA bağlantılarının yapılması için makul bir süre verilmesi ve bu süre zarfında yeni ceza yazılmaması konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve TEİAŞ ile görüş birliğine vardık."
Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin SCADA bağlantısını gelecek günlerde açıklanacak süre sonuna kadar mutlaka yapmaları gerektiğinin altını çizdi.
- "Bölge toplantılarıyla 252 OSB ile bir araya geldik"
OSBÜK olarak online bölge toplantılarıyla Türkiye'deki tüm OSB'lerle bir araya gelmeyi hedeflediklerini belirten Kütükcü, bugüne kadar Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki 252 OSB ile bir araya geldiklerini kaydetti.
Marmara Bölgesi'ndeki OSB'lerin yöneticileriyle de gelecek günlerde bir araya geleceklerini bildiren Kütükcü, "Böylece Türkiye'deki 344 OSB'nin tamamıyla buluşmuş, istişare etmiş olacağız." dedi.
Kütükcü, salgın sürecinin başından bu yana OSB'lerin taleplerine yönelik hazırladıkları 18 ayrı raporu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara, EPDK, BOTAŞ gibi kurumlara ilettiklerini ve süreci izlediklerini de ifade etti.
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