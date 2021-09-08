OSB’lerde son bir yılda 2 bin 500'ün üzerinde yeni parsel tahsis edildi

AA

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lerde son bir yılda yatırımcılara 2 bin 500'ün üzerinde yeni sanayi parseli tahsis edildiğini bildirdi.

Kütükcü, yazılı açıklamasında, yatırımcıların OSB'lerde yatırım yapma konusunda büyük bir teveccüh gösterdiklerini bildirdi.

OSB'lere olan yatırımcı ilgisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen sürdüğüne dikkati çeken Kütükcü, "Son bir yılda Manisa, Ankara, Şanlıurfa, Diyarbakır, Balıkesir, Niğde, Konya, Yalova, İzmir, Kütahya gibi pek çok şehrimizdeki organize sanayi bölgelerimizde, yatırımcılara 2 bin 500’ün üzerinde yeni sanayi parseli tahsis edildi." ifadesini kullandı.

Kütükcü, Türkiye'de OSB'si olmayan şehir kalmadığını vurgulayarak, yılın ilk 9 ayında Amasya, Elazığ, İzmir, Kahramanmaraş ve Niğde olmak üzere 5 şehirde de 6 yeni OSB kurulduğunu belirtti.

Ülkedeki OSB sayısının 352'ye ulaştığını kaydeden Kütükcü, "Bunların 259'u halihazırda işletmede. Diğer OSB'lerimizin ise yer seçimi, planlama, kamulaştırma gibi süreçleri devam ediyor. Ayrıca faal 259 OSB'mizdeki işletme sayısı 67 binin, istihdam ise 2 milyon 170 binin üzerine çıktı." bilgisini verdi.

Kütükcü, Türkiye'nin en planlı sanayi alanları olan OSB'lerin yatırım avantajlarıyla yatırımcılarına sunduğu fırsatlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"OSB içinde yapılacak bir yatırım, OSB dışında yapılacak bir yatırıma göre bir alt bölgenin yatırım teşvik avantajlarından faydalanıyor. Bu da yatırımcılarımıza gümrük vergisi, kurumlar vergisi, SGK işveren payı desteği, faiz desteği gibi alanlarda avantajlar sunuyor. Ayrıca OSB içindeki firmalarımıza emlak vergisi muafiyeti, indirimli arsa tahsisi, harç istisnası gibi teşvikler de var. Bu yatırım avantajlarının yanı sıra OSB'lerimiz yatırımcılara bürokrasiden uzak, tek durak ofis anlayışıyla hizmet veriyor."​​​​​​​