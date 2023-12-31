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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam OSB’ler Cumhuriyetin ilk yüzyılında istihdam rekoru kırdı - İş-Yaşam Haberleri

        OSB’ler Cumhuriyetin ilk yüzyılında istihdam rekoru kırdı

        Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin Türk sanayisine lokomotiflik yaptığının altını çizdi. Ekonomideki tüm zorlu şartlara ve depreme rağmen OSB'lerin yatırım, üretim ve istihdam iştahını sürdürdüğünü vurgulayan Kütükcü, "2023 yılında OSB'lerimizde bin 500'ün üzerinde yeni parsel yatırımcılara tahsis edildi. Ayrıca bu yıl 100 bin kişiye daha istihdam sağlayan OSB'lerimizde toplam istihdam 2 milyon 577 bine ulaştı. Böylece Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını rekor istihdamla tamamlamış olduk" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 10:20 Güncelleme: 31.12.2023 - 10:20
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        OSB'lerden İstihdam rekoru
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        Türkiye’de ilk OSB’nin 1961 yılında Bursa’da kurulduğunu, 60 yılı aşan bir OSB tecrübesi olan Türkiye’nin OSB tecrübesini dünyaya ihraç eder hale geldiğini ifade eden Kütükcü, “2023 yılında Aksaray, Antalya, Amasya, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kayseri, Kırklareli, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Samsun ve Sakarya’da 16 yeni OSB’miz daha kuruldu. Böylece 360’ı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, 39’u Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olmak üzere toplam OSB sayımız 399’a ulaştı. OSB’lerimizdeki toplam fabrika sayımız da 67 bini aştı” dedi.

        OSB OLMAYAN İL KALMADI

        Türkiye’de OSB’si olmayan il kalmadığını belirten Kütükcü, “Organize sanayi bölgeleri olarak Türkiye’nin toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiriyoruz. Ülkemizdeki 1000 Büyük Sanayi Kuruluşunun 600’ü organize sanayi bölgelerimizde üretim yapıyor. Ayrıca OSB’lerimizde ihracat yapan firmalarımızın sayısı 10 binin üzerine çıktı. Bu firmalarımız tarafından gerçekleştirilen ihracat 64,5 milyar dolara ulaştı” şeklinde konuştu.

        DEPREM BÖLGESİNDEKİ OSB'LERDE TOPARLANMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

        Açıklamasında Türkiye’nin 2023 yılına Kahramanmaraş merkezli büyük bir depremle başladığını, OSB’lerin ve sanayi üretiminin de bu depremden olumsuz etkilendiğini hatırlatan Kütükcü, “Deprem bölgemizde işletme aşamasında 37 OSB’miz var. Bu OSB’lerimizin ve sanayicilerimizin tamamı depremden olumsuz etkilendi. Bölgede sanayi üretimi henüz tamamen toparlanabilmiş değil ancak, depremin ilk aylarında yüzde 50’leri bulan derin üretim kayıpları tek haneli rakamlara düştü. Bu yılın ilk 11 ayında deprem bölgesindeki OSB’lerimizin elektrik tüketimi, yani üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 7.5 azaldı” dedi.

        Kütükcü, deprem bölgesindeki organize sanayi bölgelerinin öncelikli talebinin şehirlerinden ayrılan iş gücünün geri dönmesi ile ilgili acil tedbirler alınması olduğunu da sözlerine ekledi.

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