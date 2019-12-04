04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tez-Koop-İş Sendikası Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde ağırlık verdikleri teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Eskişehir OSB yönetiminde örgütlendiklerini belirtti.
Bu iş yeriyle yürüttükleri müzakereler sonucu, 1 Ocak 2019-31 Aralık 2020 dönemini kapsayan TİS imzaladıklarını vurgulayan Bozkurt, şu bilgileri verdi:
"100 işçiyi kapsayan sözleşmeyle çalışanların 31 Aralık 2018'deki ücretlerine net 250 lira iyileştirme, iyileştirmeden yararlanan işçilere 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere yüzde 22,5 zam alındı. Sözleşmenin ikinci yılında ise yıllık TÜFE'nin yanında yüzde 2 artış yapıldı."
Sözleşmeyle çalışanalara mart ve eylülde, yılda toplam 2 net maaş tutarında ikramiye ödeneceğini belirten Bozkurt, yılda bir kez net 800 lira giyim, ramazan ayında ise net 500 lira erzak yardımı kazanımlarının elde edildiğini söyledi.
İmzaladıkları toplu iş sözleşmesinin Türkiye'de ilk olduğuna işaret eden Bozkurt, "Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli'ye uzlaşmacı tavrından dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Türkiye genelinde 330 civarında OSB faaliyet gösteriyor. Hedefimiz en kısa sürede tüm OSB'lerde örgütlenmek." dedi.
"ÇAĞRI MERKEZLERİNDE ağrı merkezlerinde sözleşme imzalamak istiyoruz"
Bozkurt, Tez-Koop-İş'in 72 bin 500 üyesiyle "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" iş kolunun en büyük sendikası olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Farklı sektörlerde örgütlenme çalışmalarımız sürüyor. Daha önce sendikal örgütlenmenin olmadığı OSB yönetimi ve çağrı merkezleri gibi iş yerlerine özel önem veriyoruz. Bu kapsamda, çağrı merkez alanında faaliyet gösteren Comdata, Atos ve Pluscom iş yerlerinde toplu iş sözleşmesi yetki çoğunluğuna ulaştık. Bu 3 işverenin uzlaşmaz tutumuna rağmen çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bize güvenip sendikamıza üye olan çalışanlardan aldığımız güçle bu iş yerlerinde de en kısa sürede toplu iş sözleşmesi imzalamak istiyoruz."
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