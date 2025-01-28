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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam OSB'lerde yatırımını tamamlamayan sanayicilere verilen süre kapsamında 2 bin 891 başvuru gerçekleşti - İş-Yaşam Haberleri

        OSB'lerde yatırımını tamamlamayan sanayicilere verilen süre kapsamında 2 bin 891 başvuru gerçekleşti

        Organize sanayi bölgelerinde (OSB) süreleri dolduğu halde yatırımlarını tamamlamayan sanayicilerin 36 aya kadar ilave süre tanınmasına yönelik uygulama kapsamında bugün itibarıyla 160 OSB'de 2 bin 891 başvuru gerçekleştiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 19:57 Güncelleme: 28.01.2025 - 19:57
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        OSB'lerde yatırımını tamamlamayan sanayicilere verilen süre kapsamında 2 bin 891 başvuru gerçekleşti
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu başvuru sürecine ilişkin bilgi verildi.

        OSB'lerde süreleri dolduğu halde henüz yatırımlarını tamamlamamış sanayicilerin 36 aya kadar ilave süre tanınmasına yönelik uygulama kapsamında bugün itibarıyla 160 OSB'de 2 bin 891 başvuru gerçekleştiği belirtilerek, "Sanayicilerimizin bu imkandan yararlanarak 31 Ocak 2025'e kadar başvurularını tamamlamalarını bekliyoruz. OSB'lerimiz 59 binden fazla faal üretim tesisiyle Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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