AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor. Hatta şunu söyleyeyim, eylül ve ekim performansı pandemi öncesi dönemin bile üzerinde." ifadelerini kullandı.

Varank, şöyle devam etti:

"Türkiye yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip 2020 yılını en asgari hasarla atlatacak."

Bütçenin geçen seneye göre yüzde 50 artmış durumda olduğunu belirten Varank, şunları söyledi:

"Yani yatırım teşviklerine, KOBİ'lere, sanayi bölgelerine, özetle Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusundaki tüm hedeflerimize daha fazla kaynak aktarabileceğiz."