OSB'ler yangın ve sel felaketinden etkilenen sanayi esnafının yaralarını sarıyor

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Artvin, Rize, Kastamonu, Zonguldak gibi Karadeniz illerini etkileyen sel felaketiyle Antalya ve Mersin başta olmak üzere Akdeniz Bölgesi'nde etkisini gösteren yangın afetlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin 13 Ağustos tarihli sayısında yayımlandı.

Kararın ardından "Ben de varım" sloganıyla başlatılan kampanya için OSB'ler el ele verdi. "Yaraları birlikte sarıyoruz" diyerek gönüllük esasına dayalı yapılan kampanyaya katkı sağlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda OSBÜK ve 93 OSB yardım kampanyasına destek verdi. Kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Cumhurbaşkanı Kararı'na uygun olarak kampanyanın yürütücüsü olan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına aktarılacak.

93 OSB'den toplanan 206 milyon 500 bin lira, yangın ve sel felaketinde zarar gören 4 sanayi sitesinin yeniden inşası başta olmak üzere sanayi esnafının zararlarının tazmininde kullanılacak.

Söz konusu yardıma ilişkin temsili çek, bugün Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni öncesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve OSB başkanları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edilecek.