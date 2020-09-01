Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden Wimbledon'ın iptali ve Roland Garros'un ertelenmesi sebebiyle sezonun ikinci grand slam turnuvası olarak düzenlenen ABD Açık'ta ilk gün maçları sona erdi.
Turnuvayı daha önce 2018 yılında kazanan tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, ilk turda karşılaştığı dünya 81 numarası vatandaşı Misaki Doi'yi 6-2, 5-7 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-1 yenerek üst tura çıktı.
16 YAŞINDAKİ GAUFF ELENDİ
Tek kadınlarda turnuvanın gizli favorileri arasında gösterilen 16 yaşındaki ABD'li yıldız adayı tenisçi Coco Gauff ise turnuvaya erken veda etti. İlk turda 31 numaralı seribaşı Letonyalı Anastasija Sevastova, Gauff'u 6-3, 5-7 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-1 mağlup ederek turnuvada adını üst tura yazdırdı.
DJOKOVIC ZORLANMADI
Kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ise ilk tur maçında dünya 109 numarası Bosna Hersekli Damir Dzumhur ile karşılaştı.
ABD Açık'ta daha önce 3 şampiyonluğu bulunan Djokovic, 1 saat 58 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-1, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup ederek ikinci tura kaldı.
İKİNCİ GÜN PROGRAMI
ABD Açık'ın ikinci gün maçlarında, tek kadınlarda kariyerindeki 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen ABD'li Serena Williams, ilk turda vatandaşı Kristie Ahn ile korta çıkacak. 2 numaralı seribaşı tenisçi ABD'li Sofia Kenin ise Belçikalı Yanina Wickmayer karşısında ikinci tur vizesi arayacak.
Tek erkekler ilk turunda 2 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ile İspanyol Jaume Munar, 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile Arjantinli Federico Delbonis maça çıkacak. Turnuvaya özel davetiye ile katılan 2012 şampiyonu Büyük Britanyalı Andy Murray ise ilk turda Japon Yoshihito Nishioka'yla mücadele edecek.
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