Oryantiring Federasyonu Başkanı Akyüz, başkanlığa yeniden aday olmayacak

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Akyüz, federasyonun sitesinden yaptığı açıklamada, 5 yıl boyunca yükselen spor değeri oryantiringi daha ileriye götürmek çalıştıklarını belirtti.

Federasyonun sponsorluk sözleşmeleri, özgelir artışı, kulüplere malzeme ve eğitim dokümanı dağıtımı gibi konularda da çalıştıklarını vurgulayan Akyüz, şöyle devam etti:

"Ödüllü yarışmalar, milli takım/gelişim kampları, eğitim programlarının standart hale getirilmesi, harita çizim kurs müfredatının hazırlanması, oryantiring/haritacı şuraları, dergi ve kitap basılı kaynakların sürekli hale getirilmesi, talimatların yayımlanması, milli takım seçme kriterlerinin oluşturulması, dünya şampiyonasının ülkemizde yapılması, ödül sisteminin kurulması, üniversitelere oryantiring uzmanlık alanının açılması, kitapta oryantiringten sanal müsabakalara, kurumlar arası iş birliği projelerine, oryantiring antrenör ve haritacısının İŞKUR meslek tanımına, haritalarımızın sayısının artırılarak ülkemizin her bir yanının oryantiring hedefleriyle donatılmasına, sporcu, antrenör, hakem ve haritacılarımızın sayısının artırılmasına, ana lige girilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı eğitici eğitimlerinden, Spor Bakanlığımıza antrenörlerimizin atanmasına kadar birçok konuda ilki başararak çok keyifli, yorucu ve manevi hazlı yüksek zamanlar geçirdim. Kurumsal, yenilikçi ve sporumuzun adına daha fazla değer kazandırmak adına yaptığımız çalışmalarda, mesai mefhumu gözetmeksizin maddi, manevi sürekli benle beraber olan yönetim kuruluma, genel sekreterime, federasyon personelime, tüm kurullarıma emek ve sabırlarından dolayı ve ayrıca 5 yıl bensiz zaman geçiren aileme anlayışlarından dolayı teşekkür ederek bir sonraki dönemde aday olmayacağımı sizlerle paylaşmak istiyorum."

- "Onurlu bir şekilde devraldığım başkanlığı onurlu bir şekilde ve gururla bırakıp, bayrak değişimi yapma zamanı geldi"

Oryantiring sevdalılarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Akyüz, "Aldığım kararlarda hep sizleri, hep ileriyi düşündüm. İyi ki varsınız. Gösterdiğiniz hoşgörü ve destek için en büyük teşekkürü sizlere, iletmek istiyorum. Onurlu bir şekilde devraldığım başkanlığı onurlu bir şekilde ve gururla bırakıp, bayrak değişimi yapma zamanı geldi. Ben sizlerle her zaman gurur duydum ve duymaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Akyüz, şahsi menfaatlerini ön planda tutmayan yönetim anlayışıyla oryantiringi adından söz edilir hale getirmek için büyük çaba gösterdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dinlenmemek üzere yola çıkanlardan olarak göreve başladığım andaki aynı heyecan ve çalışma isteğimle başım dik, yüreğimle, hepinize ve şu an yanımda olan ya da olamayan can dostlarıma da selam ederek başkanlık görevimi tamamlıyorum. Bu vesileyle başkanlık seçiminde aday olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum."