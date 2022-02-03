Üç ayların başlamasıyla birlikte pek çok Müslüman için oruç günleri de başlamış oldu. Üç aylarda ya da Regaip kandilinde oruç tutmaya niyetlenen Müslümanlar oruç açılırken nasıl dua edildiğini merak ediyor.

Bilindiği gibi İslam dininde Ramazan ayının dışında da oruç tutulabiliyor. Kandiller ve bayram arefeleri sık sık oruç tutulan günlerin araında yer alıyor. Dini günlerde en çok yapılan ibadetlerin arasında oruç yer alıyor. İşte oruç açarken okunacak dua ve anlamı