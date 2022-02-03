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Oruç açılırken okunacak dua nedir, nasıl okunur? Oruç nasıl açılır? İftar duası okunuşu ve anlamı

Oruç nasıl açılır? Oruç açılırken okunacak dua nedir, nasıl okunur? İftar duası okunuşu ve anlamı

Mübarek Regaip kandili için oruç tutmak isteyen Müslümanlar bu akşam ezan okunduktan sonra Regaip oruçlarını açacak ve kandil hürmetine ibadetlerini gerçekleştirecek. Bugün oruçlu olan ve bu akşam için iftar sofrası hazırlayan Müslümanlar oruç açılırken hangi duanın okunacağını merak ediyor. Oruç açılırken okunacak dua nedir, nasıl okunur?

03.02.2022 - 18:17 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Üç ayların başlamasıyla birlikte pek çok Müslüman için oruç günleri de başlamış oldu. Üç aylarda ya da Regaip kandilinde oruç tutmaya niyetlenen Müslümanlar oruç açılırken nasıl dua edildiğini merak ediyor. 

    Bilindiği gibi İslam dininde Ramazan ayının dışında da oruç tutulabiliyor. Kandiller ve bayram arefeleri sık sık oruç tutulan günlerin araında yer alıyor. Dini günlerde en çok yapılan ibadetlerin arasında oruç yer alıyor. İşte oruç açarken okunacak dua ve anlamı 

  • Oruç ibadetini gerçekleştiren herkes dilediği gibi dua edebilir ancak Hz. Muhammed'in oruç açarken şöyle dua ettiği ileri sürülüyor: 

    "Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü, fe tekabbel minnâ. İnneke entes-semiül âlim."

  • Anlamı:

    “Yâ Rabbî, rızan için oruç tuttum. Sana iman ettim, sana güvenip dayandım. Rızkınla iftar ettim, ibadetimi kabul et! Elbette sen, her şeyi işiten ve bilensin.” (Ebu Davud)

  • ORUÇ NASIL AÇILIR?

    İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir.(İ. Mace)

    Peygamber efendimiz, taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma yoksa kuru hurmayla, o da yoksa suyla iftar ederdi. (Tirmizî)

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