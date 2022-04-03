Mübarek Ramazan ayının yeni gününde oruç ibadetlerini yerine getiren müslümanlar bu akşam ezan okunduktan sonra oruçlarını açacak ve kandil ibadetlerini gerçekleştirecek. Bugün oruçlu olan ve bu akşam için iftar sofrası hazırlayan Müslümanlar oruç açılırken hangi duanın okunacağını merak ediyor. Oruç açılırken okunacak dua nedir, nasıl okunur?