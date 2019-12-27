Trabzon Valiliği, kentin yüksek kesimlerinde yangınlara neden olduğu gerekçesiyle sorumlular hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, üç gün boyunca 15 ilçede 68 farklı noktada örtü yangını olduğu ve 260 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık tarım alanın etkilendiği belirtildi.

68 FARKLI NOKTAYI YAKTILAR!

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde 23 Aralık 2019 Pazartesi günü Arsin ilçemizde başlayan ve üç gün boyunca 15 ilçemizde 68 farklı noktada devam eden örtü yangınları, kurumlarımızın koordineli ve fedakârca çalışması neticesinde tamamen söndürülmüştür. Yangınların başladığı ilk andan itibaren harekete geçilerek valiliğimizde kriz merkezi oluşturulmuş, devletimizin bütün imkânları seferber edilmiş, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyelerimiz, Kaymakamlıklarımız, Güvenlik Güçlerimiz, AFAD ve diğer kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde söndürme faaliyetleri başarıyla yönetilmiştir" denildi.

Yangın söndürme çalışmalarına toplam 200 araç ve 700 personelin katıldığını belirten açıklamada "Yangınlarda zarar gören alanlardaki hasar tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Yangınların çıkış sebebiyle ilgili bugüne kadar 20 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.