Ortaokulların açılış tarihi yaz tatilinin sonuna doğru gündem oldu. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalmasına günler kaldı. Daha dersler başlamadan dönem içi tatil tarihleri de merak edilenler arasında. Peki, ortaokullar ne zaman açılıyor 2022 ve ortaokulların ara tatili ne zaman? İşte yakın tarihte merak edilenlere değindiğimiz haberimizin devamı...