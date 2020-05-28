Ortaokul öğrencisi evinde yaptığı kuluçka makinesinde civciv üretiyor - SAKARYA

Adapazarı ilçesi Aykut Yiğit Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Onur Yıldız, 20 yaş altı kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evinde kalıp kendi imkanlarıyla yatak odasında karton, köpük ve su ısıtıcı ile kuluçka makinesi yaptı.Isı için ampul, sıcaklığı eşit dağıtan aspiratör ve nemi ayarlayan su ısıtıcısının ağzına bağladığı boruyla üretim için uygun ortamı oluşturan Yıldız, şu ana kadar ürettiği 10 civcivi odasında besliyor.- "Kuluçka makinesini yapmayı 3-4 ay önce planladım ama fırsat bulamadım"Onur Yıldız, gazetecilere, kuluçka makinesini yapmayı 3-4 ay önce planladığını ancak fırsat bulamadığını söyledi.Kovid-19 sürecinde öğleye kadar EBA TV'den derslerini takip ettiğini, daha sonra kitap okuduğunu ve kuluçka makinesine zaman ayırdığını aktaran Yıldız, "21 günlük süreç olduğu için yumurtaları kutudan yaptığım makinenin içine yerleştirdik. Şu an çıkmaya başladılar. Civcivler çıktıktan sonra onları büyütme kutusuna alacağım, bir ay boyunca kutuda kalacaklar ve daha sonra Pamukova'da dedemin bahçesi var oraya götürüp büyüteceğim." diye konuştu.Bakım sürecinde makinenin içinde nemin sabit kalmasının önemine işaret eden Yıldız, nemin 80 derecede olması gerektiğini, bunun için de su ısıtıcısından buhar makinesi yaparak içeriye dengeli buhar verdiğini sözlerine ekledi.- "Küçük yaşlardan beri bu tür projelere merakı var"Yavuz Yıldız da oğlunun küçük yaşlardan beri bu tür projelere merakı olduğunu belirterek, "Bu son süreçte tasarladığı kuluçka makinesi projesi vardı ancak olgunlaşma aşamasında istenilen sonucu alamamıştı. Pandemi süreci Onur için büyük bir fırsat oldu. Onur öğlene kadar derslerini yapıyor, sonra da bu işe zaman ayırıyor." dedi.Oğlunun malzemeleri bir araya getirerek ısı ve nem ayarını yaptıktan sonra kuluçka makinesini faaliyete geçirdiğini anlatan Yıldız, "21. gün itibarıyla 10 civciv çıktı yumurtalardan, diğerleri de yavaş yavaş çıkıyor. Bu civcivleri birkaç hafta evde büyüttükten sonra dedesinin Pamukova'daki yerinde yaz tatilinde büyüteceğiz." şeklinde konuştu.
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