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Ortaokul öğrencisi, okulda, borç para vermeyen kız öğrenciyi bıçakladı

Kayseri'de, ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi, kendisine borç para vermeyen 6'ncı sınıfta öğrenim gören kız öğrenciyi bıçakla yaraladı. Yaralanan öğrenci hastanede tedavi altına alınırken, kaçan erkek öğrenci aranıyor

Giriş: 04.05.2023 - 13:30 | Güncelleme: ABONE OL
Ortaokul öğrencisi, borç para vermeyen kız öğrenciyi bıçakladı
DHA

Kayseri'de, ortaokul öğrencisi B.Y. (13), borç para vermeyen Ö.K. (11) isimli kız öğrenciyi bıçakladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Yalçın Delikan Ortaokulu'nun kantininde meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi B.Y., 6'ncı sınıfta öğrenim gören Ö.K.'den borç para istedi.

Ö.K. olumsuz yanıt verince önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında B.Y., cebinden çıkardığı bıçakla Ö.K.'yi bacağından yaralayarak, kaçtı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ö.K. Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis, B.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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