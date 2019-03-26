26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de orta öğretim kurumlarında 16-17 ders varken Japonya'da, Kanada'da, İngiltere'de, Yeni Zelenda'da, ABD'de 5-6 ders bulunduğunu belirterek, "Neden bizde bu kadar çok ders var? Onlarda az olduğu halde onlar bizden daha başarılı. Peki ne yapacağız? Çözümümüz hemen eylül ayından itibaren 9. sınıflardan başlayarak bütün Türkiye'de bunun uluslararası standartlarına geçmek. Ama bunu bütün Türkiye'de aniden yapmayacağız." dedi.
Bakan Selçuk, Tekirdağ Valiliğini ziyaretinin ardından iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.
Burada konuşan Selçuk, yeni dönemde atılacak adımları anlatarak, Türkiye'nin özel sertifikasyon sistemleri, özel laboratuvar altyapısıyla kaliteli sistemlerini öne çıkarması gerektiğini söyledi.
AA'nın haberine göre Selçuk, "O zaman bizim de oluşturduğumuz katma değer yükselir. Bütün bu işleri eğitimle ilişkilendirmek ve sonuçta demokratik topluma doğru yol almak bizim temel gayemiz. Çocuklarımızın da boşa kürek çekmesini istemiyoruz. Yıllarca soru çözüp de üniversiteye gittiklerinde, en iyi üniversiteye gittiklerinde, o üniversitenin öğretim elemanlarının 'Temel matematiği yapmakta sıkıntı çekiyorlar, yetişmeden geliyorlar.' demesini istemiyoruz." diye konuştu.
Türkiye'deki orta öğretimdeki ders sayılarına değinen Selçuk, şunları kaydetti:
"Orta öğretimde Türkiye'de 16-17 ders var. Japonya'da, Kanada'da, İngiltere'de, Yeni Zelenda'da, ABD'de lisede 5-6 ders var. Neden bizde bu kadar çok ders var? Onlarda az olduğu halde onlar bizden daha başarılı. Çünkü belli bir alanda derinleşiyor bu çocuklar. Belli bir alanda özelleşiyor ve sevdiği alana yoğunlaşıyor. Küçük küçük çukurlar kazmıyor, çocuk kuyu kazıyor, kuyu kazarsa suyu bulacağını biliyor. Peki ne yapacağız? Çözümümüz hemen eylül ayından itibaren 9. sınıflardan başlayarak bütün Türkiye'de bunun uluslararası standartlarına geçmek. Bunun hazırlıkları bitti. Bir eksiğimiz gediğimiz yok, eylülden itibaren her şeyi yapmaya hazırız. Ama bunu bütün Türkiye'ye aniden yapmayacağız. Çocuk bir kuralla başladıysa, liseyi o kuralla bitirecek. Yani oyunun ortasında kural değişmeyecek. Bizim muhakkak suretle çocuğun sükunetini, anne babanın sakinliğini, sistemin dinginliğini korumamız lazım."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmasının ardından "Ziya öğretmen ile eğitim buluşmaları" kapsamında Malkara ilçesindeki Kültür Sarayı'nda öğretmen ve yöneticilerle bir araya geldi.
Programın ardından Selçuk, AK Parti Malkara Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek, burada partililerle bir süre görüştü.
Selçuk, daha sonra ilçedeki esnafı ziyaret ederek, taleplerini dinledi, ikram edilen tatlının tadına baktı.
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