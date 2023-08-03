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        Haberler Yaşam Ortamlarda kullanabileceğiniz birbirinden ilginç 15 bilgi!

        Ortamlarda kullanabileceğiniz daha önce duymadığınız 15 ilginç bilgi

        Gün koşuşturması arasında kendimize bir şeyler katmak zor olabiliyor. Genel kültürünüzü artıracak ve arkadaş ortamlarında kullanabileceğiniz daha önce duymadığınız birbirinden ilginç 15 bilgiyi haberimizde derledik.

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        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 10:06
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        • 1

          İPEK BÖCEKLERİ

          İpek böcekleri, 56 günde kendi ağırlıklarının 86.000 katı kadar beslenirler.

        • 2

          AKCİĞER

          Kalbin yeri dolayısıyla sol akciğer, sağdakinden daha küçüktür.

        • 3

          SU AYGIRLARI

          Su aygırları üzüldüklerinde terleri kırmızı renk alır.

        • 4

          TAVŞAN VE PAPAĞANLAR

          Yalnızca tavşanlar ve papağanlar kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler.

        • 5

          LİMON

          Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır.

        • 6

          KITALAR

          Dünya üzerindeki kıtaların isimleri hep aynı harfle başlar ve hep aynı harfle biter.

        • 7

          YUNUSLAR

          Yunuslar gözleri açık uyurlar.

        • 8

          BAMBU

          Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambu, bir günde 90 cm kadar uzayabilir.

        • 9

          SICAK SU

          Sıcak su soğuksudan daha ağırdır.

        • 10

          SİLGİ

          Silgiler, kurşun kalemindeki 'grafit' maddesiyle reaksiyona girdiği için yazıyı siler.

        • 11

          BİSKÜVİLER

          Bisküvilerin üstündeki delikler pişirilirken havanın sızmasını sağlar ve bu sayede bisküvilerin şekli bozulmaz.

        • 12

          KÖPEKLER

          Köpeklerin ter bezleri ayaklarının altındadır.

        • 13

          FİLLER

          Filler, zıplamayan tek memeli türdür.

        • 14

          YUMURTA

          Yumurtanın rengi tavukların kulak memesine bakılarak anlaşılabilir.

          Kaynak: Gloob

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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