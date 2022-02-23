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Ortalık karıştı! Survivor Hikmet ve Yasin'in cezası belli oldu! Survivor Hikmet ve Yasin cezası ne oldu, diskalifiye mi?

Ortalık karıştı! Survivor Hikmet ve Yasin'in cezası belli oldu!

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2022 All Star'da Hikmet ve Yasin'in kavgası sosyal medyada olay oldu. Eleme adaylarının belirlendiği ada konseyinde birbirine giren Survivor Hikmet ve Yasin'in ne ceza alacağı merak ediliyordu. Yasin ve Hikmet'in cezası belli oldu.

23.02.2022 - 16:52 | Güncelleme: TELEVİZYON

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    Survivor 2022 All Star'da 3. ve 4. eleme adayının belirleneceği ada konseyinde yarışmacılar yerini aldı, SMS oylaması sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yasin Obuz ve Hikmet Tuğsuz arasındaki kavga eleme konseyine damgasını vurdu. Yumruk yumruğa kavga eden Survivor Hikmet ve Yasin'in cezası belli oldu. İşte Survivor'a damgasını vuran Hikmet ve Yasin kavgasından sonra Survivor Hikmet ve Yasin'in aldığı ceza

  • SURVİVOR YASİN VE HİKMET DİSKALİFİYE EDİLECEK Mİ?

    Acun Ilıcalı: Bir yarışmacı ne yaparsa ele Kendi rızanla bırakmak istersen bizim açımızdan problem yok. Bu agresif tavırları istemiyoruz. Bundan sonraki dönemde çeyreğini yapsan seni anında eleyeceğiz.

    SURVİVOR HİKMET CEZASI  riz diyoruz ya tam onun çizgisindesin. Bu açıdan baktığımız zaman önümüzde alternatif olarak seni diskalifiye etmek duruyor. Kendi aramızda konuştuk.

    Senin sürgün adasından gelmenden dolayı diskalifiye edilmemen ancak Survivor tarihinde en yüksek cezalardan birini görmen bize şu andaki seçenek olarak gözüküyor.

    Bundan sonra bir şey söylememe gerek yok zaten. Böyle devam edersen seni mutlaka eleyeceğiz. Ancak kaldığında da çok uzun bir süre ödüllerle buluşamayacaksın. Aldığımız karar gereği Yasin tam 6 ödülden mahrum kalacaksın. Eğer ayrılmakla ilgili düşüncen varsa saygım sonsuz.

  • Kendi rızanla bırakmak istersen bizim açımızdan problem yok. Bu agresif tavırları istemiyoruz. Bundan sonraki dönemde çeyreğini yapsan seni anında eleyeceğiz.

    SURVİVOR HİKMET CEZASI 

    Hikmet'e gelince senin saldırıya uğradığın doğru. Ancak senin davranış şeklinin ne olursa olsun bizim açımızdan cevapsız kalmaması gerekiyor. Sen de 2 ödülden mahrum kalacaksın. Bunun sebebi o sırada Seda'nın, Adem'in senin hareketlerinden darbe alması.

    SURVİVOR YASİN KARARINI AÇIKLADI 

    Acun Ilıcalı daha sonra Survivor'a devam edip etmeme kararını Yasin'e bıraktı. Yasin kararını şu sözlerle açıkladı: Kaderimizde bu da varmış. Böyle olmasını kesinlikle istemezdim. Dediğim gibi hepimiz bir hedef için buraya geldik. Buradan gitmek istemiyorum. O yüzden de kalmak istiyorum.

    Yasin Obuz adada kalmaya karar vererek 6 ödül oyunundan mahrum kalma cezasını kabul etmiş oldu. 

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