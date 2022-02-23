SURVİVOR YASİN VE HİKMET DİSKALİFİYE EDİLECEK Mİ?

Acun Ilıcalı: Bir yarışmacı ne yaparsa ele Kendi rızanla bırakmak istersen bizim açımızdan problem yok. Bu agresif tavırları istemiyoruz. Bundan sonraki dönemde çeyreğini yapsan seni anında eleyeceğiz.

SURVİVOR HİKMET CEZASI riz diyoruz ya tam onun çizgisindesin. Bu açıdan baktığımız zaman önümüzde alternatif olarak seni diskalifiye etmek duruyor. Kendi aramızda konuştuk.

Senin sürgün adasından gelmenden dolayı diskalifiye edilmemen ancak Survivor tarihinde en yüksek cezalardan birini görmen bize şu andaki seçenek olarak gözüküyor.

Bundan sonra bir şey söylememe gerek yok zaten. Böyle devam edersen seni mutlaka eleyeceğiz. Ancak kaldığında da çok uzun bir süre ödüllerle buluşamayacaksın. Aldığımız karar gereği Yasin tam 6 ödülden mahrum kalacaksın. Eğer ayrılmakla ilgili düşüncen varsa saygım sonsuz.