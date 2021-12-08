ÉCU ile ortaklık

Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Avrupa'nın en prestijli film festivallerinden biri olan ÉCU- Avrupa Bağımsız Film Festivali ile ortaklık anlaşması yaptı.

Paris merkezli bu festival genellikle Avrupa'nın Sundance'ı olarak anılıyor ve kendi sözleriyle dünyanın en iyi bağımsız film yapımcılarının keşfine ve ilerlemesine adanıyor.

Her yıl gerçekleşen ÉCU, "hem biçim hem içerik olarak kalite, yenilik ve yaratıcılık" konusuna titizlikle dikkat edilerek seçilmiş bir film seçkisi sunuyor. Başvurular, yedisi Avrupalı olmayan film yapımcılarına (Amerika, Avustralya, Afrika ve Asya'dan) açık olmak üzere 14 kategoride değerlendirilmekte ve 25 ödülle sonuçlandırılmaktadır.

Ana hedeflerinden biri Türkiye'den kadın sinemacılara uluslararası görünürlük sağlamak olan Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali ÉCU ile yaptığı işbirliğinin harika sonuçlarını görmeyi ve sizlerle paylaşmayı dört gözle bekliyor.