Ortakçılar Göleti doğaseverlerle bulaşmayı iple çekiyor

AA

Eflani ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta yer alan ve Yayla Deresi'nden beslenen 1150 metre genişliğe, 25-30 metre derinliğine sahip gölet, kampçıların en gözde mekanları arasında bulunuyor.

İki orman yakasının ortasında yer alan ve içinde çok sayıda balık türünü de barındırdığı için balıkçıların da ilgi gösterdiği gölette, piknik yapabilmek için de Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tesisler bulunuyor. Özellikle bahar aylarında ormandaki ağaçların çiçek ve yaprak açmasıyla doğal güzelliğe bürünen, birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan gölet, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı tutuluyor.

- "Gölet ziyarete açıldıktan sonra doğaseverleri bekliyoruz"

Eflani Ortakçılar Göleti İşletme Müdürü Nuri Çorbacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında göletin ziyarete kapalı olduğunu söyledi.

Sürecin sona ermesinin ardından ziyaretçileri yeniden ağırlamaya başlayacaklarını dile getiren Çorbacı, "Tedbirlerden önce önce burası cıvıl cıvıldı. Göletimiz her açıdan doğa harikasıdır. Üst tarafta restoran var, gölet kenarında misafirler piknik yapabiliyor. Burası açıldıktan sonra sosyal mesafeye dikkat edilecek, maske takılacak. Tedbirler çerçevesinde misafirlerimizi kabul edeceğiz." diye konuştu.

Çorbacı, gölet bölgesinin 6 bin 666 metrekare alana sahip olduğunu aktararak "Göletimiz ormanın içinde. Burada aynalı sazan, levrek, çay balığı gibi büyük balıklar var. Burada mesire alanı mevcut. Gölet ziyarete açıldıktan sonra doğaseverleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.