MAZERET SINAVI DA YAPILACAK

Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi, ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı bildirilecek. Sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.

Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının tarihi, il milli eğitim müdürlüklerince ilan edilecek. Mazeret sınavlarının soru ve cevap anahtarları, ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak, sınavın uygulanması ise eğitim kurumu sınıf veya alan zümrelerince yapılacak.