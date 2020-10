Ortak Yapım'dan 10 yeni eser

BKM, DasDas, ENKA Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu PSM'nin, ülkemizin kültür birikimine katkıda bulunacak yeni tiyatro yapıtları üretilmesi amacıyla başlattığı Ortak Yapım projesi kapsamında seçilen oyunlar belirlendi. Proje kapsamında her kurum ikişer oyunun yapımcılığını üstlenecek. Ortak Yapım'ın basın toplantısında ayrıca Zümrüt Arol Bekçe, CEO'su olduğu BKM'nin UNIQ İstanbul'un işletmesini aldığını açıklayarak faaliyet alanlarını ve sahne sayısını artırdıklarını dile getirdi

Tiyatro alanında yeni oyun üretimine destek sağlamak amacıyla haziranda Ortak Yapım projesi için bir araya gelen BKM,DasDas,ENKA Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)ve Zorlu PSM, projenin sonuçlarını 27 Ekim Salı günü Zorlu PSMSkyLounge'da gerçekleşen bir basın toplantısıyla açıkladı.

10 yeni yapımın ülkemiz tiyatrosuna kazandırılmasını amaçlayan Ortak Yapım projesi kapsamında desteklenecek oyun metinlerinden beşinin yazarı projenin seçici kurulu tarafından belirlenmiş; kalan beş metin için ise açık çağrı yapılmıştı. Açık çağrıya bir ay gibi kısa bir sürede toplam 786 proje başvurmuştu. Başvuru ve değerlendirme sürecinin ardından destek almaya hak kazanan oyunlar seçici kurul tarafından belirlendi.

Ön Değerlendirme Kurulu ile Tiyatro Sanatçısı Demet Akbağ, Zorlu PSM Programlama Yöneticisi Duygu Bayram, Tiyatro Sanatçısı Mert Fırat, Dramaturg Beliz Güçbilmez, Tiyatro Eleştirmeni, Akademisyen, Yazar Dikmen Gürün, ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, Tiyatro Sanatçısı Tilbe Saran ve İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz'dan oluşan Seçici Kurul, açık çağrıya gelen başvurular arasından, Ortak Yapım projesi kapsamında desteklenecek oyunlara oy çokluğuyla karar verdi. Proje kapsamında şu oyunlar desteğe değer görüldü. Oyun yazarlarına 7.500 TL tutarında destek verilecek.

Oysa, Maviydi Gök Bu Sabah... Ceyda Aşar

Nuh'un Gemisini Aramak... GökhanErarslan

Haset... Şamil Yılmaz

Fikri'nin Vişne Bahçesi... Ülkü Oktay

Şirket... Zeynep Kaçar

Seçilen 5 oyuna ek olarak, Seçici Kurul tarafından belirlenen beş oyun yazarı da proje kapsamında sahnelenecek oyunlarının yazımını tamamladı.

Şimdi Gerçek Bir Şey... Ahmet Sami Özbudak

Beni Sakın Yumruklardan... Ceren Ercan

Bir İhtimal Daha Var... Ebru Nihan Celkan

Kusursuz Çiftin Harikulade Serüvenleri... Firuze Engin

Kum Zambakları ve Mümkün Dünyalar... Yeşim Özsoy

Proje kapsamında BKM,DasDas,ENKA Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)ve Zorlu PSMtarafından sahiplenilerek oyunların yapımcılığı üstlenilecek. Oyunları sahneleyecek yönetmen ve oyuncu / topluluklar, yapımcılığı üstlenen kurum tarafından seçilecek. Oyunun prömiyeri de 2021 yılı içinde yapımcılığı üstlenen kurum tarafından belirlenen bir sahnede yapılacak.

BKM

Şimdi Gerçek Bir Şey... Ahmet Sami Özbudak

Şirket... Zeynep Kaçar

DasDas

Bir İhtimal Daha Var... Ebru Nihan Celkan

Oysa, Maviydi Gök Bu Sabah... Ceyda Aşar

ENKA Sanat

Kusursuz Çiftin Harikulade Serüvenleri... Firuze Engin

Nuh'un Gemisini Aramak..GökhanErarslan

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)

Beni Sakın Yumruklardan... Ceren Ercan

Hasret... Şamil Yılmaz

Zorlu PSM

Kum Zambakları ve Mümkün Dünyalar...Yeşim Özsoy

Fikri'nin Vişne Bahçesi... Ülkü Oktay

Ortak Yapım'ın basın toplantısında ayrıca Zümrüt Arol Bekçe, CEO'su olduğu BKM'nin UNIQ İstanbul'un işletmesini aldığını açıklayarak faaliyet alanlarını ve sahne sayısını artırdıklarını dile getirdi. Düzenlenen basın toplantısında Ortak Yapım için görüşler şu şekilde dile getirildi;

Zümrüt Arol Bekçe (BKMCEO)

Ortak Yapım'ın çok moralli bir proje olduğunu düşünüyorum. Fikrin çıktığı andan bugüne kadar bu projede emek konulan her adım hepimiz için heyecan verici oldu. Son 8 ayı düşünürseniz, dünyanın içinden geçtiği belirsiz ve zorlu sürecin yanı sıra kültür, sanat ve eğlence sektörünün aldığı darbe hepimizi çok aşağıya çekti. Sadece Türkiye'de de değil, tüm dünyada tiyatroların, sahnelerin, sinemaların kapanması, buna mukabil kalan her şeyin açık olması oldukça zorlayıcıydı. Ama böyle bir durumun varlığı ile pes etmek yerine bizler sanata ve önümüzdeki yıl her şeyin düzeleceğine olan inancımızla bu projeye ve kurumlar olarak kendi projelerimize sarıldık ve hayattan kopmayarak üretmeye devam ettik. Sağlıkla ve eskisinden çok daha büyük bir coşku ile yeniden salonların dolacağı günleri bekliyoruz.

Mert Fırat (DasDas Kurucu Ortağı)

İçinden geçtiğimiz bu süreçte, kültür sanat dünyasının önemli değerleriyle "Ortak Yapım" projesinde bir araya gelmekten mutluluk ve heyecan duyuyoruz. İlki gerçekleşen bu projeyle tiyatromuza yeni metinler kazandırmanın, üretimlerimizi zor koşullar içinde olsak da devam ettirmenin ve umudu büyütmenin değerli olduğuna inanıyoruz. Heyecanımızı paylaşacak tüm yazar dostlarımıza şimdiden teşekkür ederiz. Mart ayından beri gerek dünyada gerek Türkiye'de çeşitli sanat disiplinleriyle dertlerimiz bağlamında buluştuk, destekleştik ve alanlarımıza dair çözümleri birlikte geliştirdik. Yeni sezonda da alanımıza yeni soluk olarak gördüğümüz "Ortak Yapım" umarız DasDas olarak bir parçası olduğumuz seyircimize ve tiyatromuza ilham olacaktır.

Murat Ovalı (ENKA Sanat Koordinatörü)

Tiyatromuza kalıcı yeni eserler kazandırmasını hedeflediğimiz Ortak Yapım projesi ile Türk tiyatrosu için alışılagelmişin dışında bir kültürel dayanışma örneği çizdiğimize inanıyoruz. Ortak Yapım projesi ile attığımız bu adım, günün şartlarına uygun geçici, anlık bir çözüm değil. Çünkü toplumun, sanatın birleştirici gücüne ve sürekliliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var.Bu noktada biz de ENKA Sanat olarak, kültür-sanatın toplumsal faydasını ön plana çıkartmak için üzerimize düşen etkin desteği vermeye devam edeceğiz. Proje ile prodüksiyonunu üstlendiğimiz Firuze Engin'in "Kusursuz Çiftin Harikulade Serüvenleri" ile Gökhan Eraslan'ın "Nuh'un Gemisini Aramak" isimli tiyatro oyunlarını, 2021 yılında sahnelerimizde ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yeşim Gürer Oymak (İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdür Yardımcısı)

Sanat kurumları, sanatçılar ve bu alandaki tüm paydaşlar zor bir dönemden geçiyor. Tiyatro alanı da pandemi sürecinden en çok etkilenen alanların başında geliyor. Bu olağanüstü dönemi hep birlikte, güçlü bir şekilde atlatabilmek için elimizdeki en önemli araçlardan biri dayanışmaydı. Bu dayanışma ruhuyla doğan Ortak Yapım projesi, çok yoğun ilgi gördü. İki buçuk aylık kapsamlı bir değerlendirme çalışmasının ardından Seçici Kurul oy çokluğuyla 786 başvuru arasından kazanan eserleri belirledi. Proje kapsamında sahnelenecek tüm oyunlar için şimdiden büyük heyecan duyuyoruz. Ülkemizin ve dünyamızın içinde bulunduğu olağanüstü koşullar altında, bu güçlü birlikteliğin parçası olmaktan çok mutluyuz." dedi.

Murat Abbas (Zorlu PSM Genel Müdürü)

Tüm paydaşların, daha farklı bir kültür sanat deneyimi için iş yapış biçimlerini gözden geçirmeleri gerektiğine inanıyorum. Herkesin düşünce yapısını değiştirmesi gerektiği bir dönemdeyiz. Sanatçısından oyuncusuna, menajerinden mekanına beraber adapte olmamız gerekiyor. Tiyatro ekosisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak demek hem üretimi desteklemek hem de birbirimizi destelemek demek. Dolayısıyla Türkiye'deki tiyatro tarihinde böylesine güçlü kurumların bir araya gelmesi gerçekten bir ilk. Bu proje, pek çok oyun yazarı, yönetmen ve oyuncuya mesleklerini icra edebilmeleri için fırsat sunmuş olacak. Sahneye konacak eserler için şimdiden büyük heyecan duyuyorum ve dilerim ki bu ortak hareketimiz endüstrimize ve tüm sektörlere örnek olur.