AA

"Ortak Türk Tarihi" ders kitabı okutulmaya başlandı



- Türk Konseyi devlet başkanlarının aldığı karar üzerine hazırlanan "Ortak Türk Tarihi" ders kitabını Türkiye'de 30 bin, Kazakistan'da 15 bin, Azerbaycan'da ise 10 bin öğrenci seçmeli ders olarak okumaya başladı - Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali: - "Kitapta Türk devletleri arasındaki tarihteki kavgalar değil, daha çok onların dünya ve insanlık tarihine katkıları ön plana çıkartıldı. Bu ders kitabını okuyan bir öğrenci genel olarak Türk dünyası nedir, ortak noktalarımız nelerdir sorularına yanıt bulacak"

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) devlet başkanlarının aldığı karar üzerine hazırlanan "Ortak Türk Tarihi" ders kitabı, Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan'da seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 23 Ağustos 2012'de düzenlenen zirve toplantısında, üye ülkelerin liderlerince yazılmasına ve okutulmasına karar verilen kitap, Uluslararası Türk Akademisi tarafından hazır hale getirildi.

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali ile Özbekistan Bilimler Akademisi Milli Arkeoloji Merkezi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gaybullah Babayar tarafından kaleme alınan, üye ülkelerin eğitim bakanlıkları tarafından da onaylanan kitap, pilot bölgelerde 8. sınıf müfredatına alındı. Böylelikle bu eğitim yılında Türkiye'de 30 bin, Kazakistan'da 15 bin, Azerbaycan'da ise 10 bin öğrenci seçmeli ders olarak "Ortak Türk Tarihi" okumaya başladı.

En eski çağlardan 15. yüzyıla kadarki dönemi içeren kitapta, Türklerin dünya tarihindeki önemi, "Türk" adının anlamı, Türklerin yaşadığı bölgeler, Türk kavimlerinin göçü gibi bilgiler yer alıyor.

Kitapta, Saklar, Hun İmparatorluğu, Göktürk, Avar, Hazar, Türkeş, Uygur, Kırgız hakanlıkları, Karluklular, Oğuzlar, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Azerbaycan Atabeyleri, Harezmşahlar gibi devletlerin tarihi ana hatlarıyla anlatılıyor.

Altın Orda, İlhanlı, Memlük, Osmanlı, Timurlular, Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinin de anlatıldığı kitapta Türklerin ortak destanları, manevi değerleri ve milli oyunlarıyla ilgili de bilgiler yer alıyor.

Çok sayıda resim, fotoğraf ve haritanın yer aldığı kitapta, Türk tarihindeki önemli olaylar kronolojik olarak veriliyor.

- "Kavgalar değil, insanlığa katkılar ön plana çıkartıldı"

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ortak Türk Tarihi" ders kitabının Türk dünyası gençlerine ortak tarih bilinci aşılamak açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Kitabın şimdilik pilot bölgelerde okutulduğunu, ileride ise Türk dünyasındaki tüm öğrencilerin bu dersi alacağını belirten Kıdırali, "Kitapta Türk devletleri arasındaki tarihteki kavgalar değil, daha çok onların dünya ve insanlık tarihine katkıları ön plana çıkartıldı. Bu ders kitabını okuyan bir öğrenci genel olarak Türk dünyası nedir, ortak noktalarımız nelerdir sorularına yanıt bulacak." dedi.

- "Ortak coğrafya ve edebiyat ders kitapları planlanıyor"

Ortak ders kitapları konusundaki diğer planlarını da anlatan Kıdırali, şunları söyledi:

"Ortak edebiyat ve ortak coğrafya ders kitapları hazırlamayı planlıyoruz. Ortak tarih bize ortak bilinci aşılamakta, ortak coğrafya bize alan birlikteliğini, mekanlarımızı aşılayacak. Ortak edebiyat da ortak dil, ortak medeniyetimizin anahtarı olacak. Ortak tarih, coğrafya ve edebiyat derslerini alan bir öğrenci bir Türk kimliğini, Türk dünyası kavramını anlayarak ve önemlisi de aynı kitaplardan öğrenecektir. Bu da Türk dünyasının birliği için güzel bir basamaktır."

- "Türk devletlerinin hoşgörüsü de anlatılıyor"

Kitabın bir diğer yazarı Doç. Dr. Gaybullah Babayar, Türk dünyasındaki genç nesle ortak milli tarihi öğretilerek tüm Türk toplulukları arasında tarihi birlik kavramının güç kazanmasının amaçlandığını belirtti.

Kitabı okuyan gençlerin, atalarının tarihte hangi rol oynadıklarını ve uygarlığa hangi katkıları sunduğunu öğreneceğini ifade eden Babayar, "Kitapta, Türk devletlerinin diğer millet ve dinlere karşı hoşgörüsü de anlatılıyor. Kitap, gençlerin hem milli bilinçli, hem de hoşgörülü bir nesil olarak yetişmesine katkı sağlayacak." diye konuştu.

,Ruslan Rehimov