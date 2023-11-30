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        Haberler Gündem Ortak sınav tarihleri: MEB takvimi ile 1. dönem 2. ortak sınavı ne zaman yapılacak?

        Ortak sınav tarihleri: 1. dönem 2. ortak sınavı ne zaman yapılacak?

        Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ortak sınavların ilki 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında tamamlandı. 1. dönem ortak sınavlarının sona ermesinin arından, 1. dönem 2. ortak sınavlarının yapılacağı tarih ortaokul ve lise öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "1. dönem 2. ortak sınavı ne zaman yapılacak?" İşte 2023-2024 MEB takvimi ile ortak sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 01:50 Güncelleme: 30.11.2023 - 01:50
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        • 1

          Ortak sınavların ilki ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımı ile 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Yaklaşık 370 bin öğrencinin katılım gösterdiği ilk sınavın ardından 2. ortak sınavların yapılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "1. dönem 2. ortak sınavı ne zaman yapılacak?" İşte ortak sınavlarının yapılacağı tarih...

        • 2

          İKİNCİ ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

          1. dönem ikinci ortak sınavları 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında uygulanacak.

        • 3

          DERSLERDEN HER DÖNEM KAÇ SINAV YAPILACAK?

          Derslerden bir dönemde iki sınav yapılacaktır. Ancak il sınıf/alan zümrelerince dönem başında gerekçesiyle birlikte karar alınması durumunda haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde üçüncü bir sınav da yapılabilecektir. Üçüncü sınavın yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa ne zaman yapılacağı il sınıf/alan zümrelerince belirlenecektir.

        • 4

          Ülke, il ve okulda yapılan tüm sınavlar notla değerlendirilecek. Tüm sınavların ağırlığı eşit olacak. Öğrenciler, 100 üzerinden aldığı puanı e-Okul sistemi üzerinden görebilecek. Ancak ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda hiçbir şekilde öğrenci ya da okul sıralaması yapılmayacak. Öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak ve okul, sınıf ve şube karşılaştırması yapılmayacak.

        • 5

          ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Ortak sınav sonuç tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak MEB açıklamasına göre ortak sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Bu bilgilere göre sınav sonuçlarının kasımın son haftasına kadar açıklanması ön görülüyor. Ortak sınav sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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