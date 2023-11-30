Ülke, il ve okulda yapılan tüm sınavlar notla değerlendirilecek. Tüm sınavların ağırlığı eşit olacak. Öğrenciler, 100 üzerinden aldığı puanı e-Okul sistemi üzerinden görebilecek. Ancak ülke, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda hiçbir şekilde öğrenci ya da okul sıralaması yapılmayacak. Öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak ve okul, sınıf ve şube karşılaştırması yapılmayacak.