Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak

Kemal Bülbül, Bakanlık tarafından belli kademelerde ve belli derslerde ortak yazılı sınavların bir kısmının ülke genelinde Bakanlıkça belirlenen gün ve saatlerde yapılacağı uygulamanın detaylarını şöyle anlattı:

"Bakanlık olarak ülke genelindeki ilk ortak sınavı bu yıl yapmak istiyoruz. Bu yıl ortaokul ve liselerde bir kademedeki belli derslerin yazılı sınavlarını, Bakanlık olarak ülke genelinde uygulamayı planlıyoruz. Bunların ülke genelinde hangi gün ve saatte yapılacağını öğrencilerimize ve öğretmenlerimize duyuracağız. Ülke veya il veya ilçe genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda da bu yıl olmasa bile sonraki dönemlerde açık uçlu soru kullanılmasını hedefliyoruz. Burada yeni bir sınav uygulaması getirmiyoruz. Öğrencilerin her dönem aldıkları derslerinden birini Bakanlık olarak yapacağız. Bakanlık olarak hazırlanan sorular, okullara teslim edilecek ve okul tarafından yapılacak. Sınav evraklarının değerlendirilmesi il ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yapılacak."

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavlarının yapılacağını belirten Bülbül, "Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek." dedi.

Bülbül, "Bakanlıkça yapılacak ortak yazılı sınavlar hariç hangi sınıf düzeyinde ve hangi derslerde il ve ilçe genelinde ortak yazılı sınav yapılacağına ilçe milli eğitim müdürleri kurulu tarafından karar verilecek. Sınav tarihleri de o ildeki okullara duyurulacak." diye konuştu.

Bu ortak sınavların ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütüleceğini, uygulamanın okulda öğretmenler tarafından yapılacağını söyleyen Bülbül, "Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak, öğretmenlerimiz bizim hazırladığımız sorular ile okullarda kendi sınavlarını yapmış olacaklar. İleriki dönemde okul geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar için de soruları biz vereceğiz. Bunun için öğretmenlerimizin katılımıyla soru bankası oluşturma çalışmasını yapıyoruz. Öğretmenlerimiz bu sisteme girerek kendi yapacakları sınavların sorularını buradan alacaklar." dedi.

Genel Müdür Bülbül, ortak sınavın yapılış şekline bakılmaksızın sınavlar sonrasında şube ve sınıf bazlı analizler yapılmasını isteyeceklerini kaydetti.